Türkei-Einsatz Mitglied der Hollabrunner Suchhundestaffel sucht nach Überlebenden

Lesezeit: 2 Min SB Susanne Bauer NR NÖN Redaktion

Daniel Oeler und Rettungssuchhund Russell (2.v.l.) vor dem Abflug in die Türkei. Jetzt sind sie dort im Einsatz, um verschüttete Personen zu finden. Foto: privat

D aniel Oeler und sein Rettungssuchhund Russell gehören der Hollabrunner Suchhundestaffel an. Das Duo flog am Mittwoch nach der Erdbeben-Katastrophe in die Türkei, um zu helfen.