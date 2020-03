Einen intensiven Hollabrunn-Tag erlebte Stephan Turnovszky mit Besuchen in den beiden Gymnasien, dem Pflegeheim und dem Krankenhaus. Am Abend hatte er Jugendliche und Pfarrmitglieder eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie die Kirche wieder den Weg zu den Jugendlichen finden kann. „Ich bin überzeugt“, meinte der Weihbischof, „wir haben in der Kirche ein großartiges Angebot für jeden.“ Es fehle nur an entsprechendem Marketing.

Vertreter der beiden Hollabrunner Studentenverbindungen, Arminia und Puellaria, gesellten sich ebenso zu den Diskutanten wie zwei Jungscharleiter und einige Pfarrgemeinderäte. Kritisch ging der 25-jährige Simon mit der Kirche ins Gericht. Er will Priester werden und war den ganzen Tag mit dem Weihbischof unterwegs. Er sagte aber klar: „Die Kirche hat mich nicht angesprochen, aber Jesus hat es.“

„Menschen sollen Gott wieder in ihr Leben lassen, dann folgt die Kirche automatisch.“Michael Ausserer, Chefredakteur des Medienhauses der Erzdiözese Wien

Hier setzte auch Michael Ausserer, Chefredakteur des Medienhauses der Erzdiözese Wien, an: „Wir wollen Jesus promoten und nicht die Kirche“, beantwortete er die Frage der Jugendlichen, welchen Zugang die Kirche zu sozialen Medien habe. Ausserer ist überzeugt: „Menschen sollen Gott wieder in ihr Leben lassen, dann folgt die Kirche automatisch.“ Darum setze man auf Menschen, die erzählen, was der Glaube in ihrem Leben bewirkt hat. So sollen andere inspiriert werden.

Der Priesteranwärter rät der Kirche, zu schauen, was den Jugendlichen im Leben fehlt. Was den Jugendlichen in Hollabrunn oft fehlt, sei eine Gruppe, in der sie frei sagen können, dass sie gläubig sind, ohne komisch angeschaut zu werden. Diese Erfahrung machte ein Mitglied der Puellaria. Sie besuchte das Erzbischöfliche Gymnasium in Hollabrunn, erntete aber auch da schiefe Blicke, wenn sie sagte, sie glaube an Gott. „Heute sage ich es mit Stolz. Aber erst, seit ich in der Puellaria bin.“ Sie vermutet, dass es vielen ähnlich geht, aber Jugendliche nicht wissen, wo sie sich hinwenden können.

Was sich die Jüngeren der Diskussionsrunde vor allem wünschen: dass man sie ernst nimmt und ihnen Verantwortung überträgt. Dem stimmte Curt Schmidt, Mitglied der Arminia-Studentenverbindung, zu: „Wir müssen den Jungen mehr Platz und Aufgaben in der Kirche geben und das auch wertschätzen.“

Eine Diskutantin meinte, dass es diesen Abend schon vor 25 Jahren hätte geben sollen. Denn heute seien die, die nicht getauft wurden oder ihren Glauben nicht gelebt haben, bereits selbst Eltern. Und diese würden keinen Glauben an ihre Kinder weitergeben. „Früher gab es eine Pfarrjugend. Wir haben hier im Pfarrhof gelebt“, erinnerte sie sich zurück. Doch dann seien immer mehr Einschränkungen und Verbote gekommen.

Eine „unglaubliche Chance“, Jugendliche für sich zu begeistern, sei der Religionsunterricht. Darum brauche es Religionslehrer, die gut unterstützt und ernst genommen werden.

Ein Problem sei auch, dass man als Gläubiger schwer Anschluss in einer neuen Pfarre finden würde. Selbst in Hollabrunn, wie die Diskussionsteilnehmer zugeben mussten. „Ein Welcome-Service, bei dem Pfarrmitglieder aktiv auf neue zugehen, könnte das ändern.“

Früher habe es zwei Kapläne in Hollabrunn gegeben, die sich um die Jugendlichen kümmern konnten. Solche Personalressourcen gibt es heute nicht mehr. „Wir haben von allem zu wenig: zu wenig Gläubige, zu wenig Ressourcen, zu wenig Personal und zu wenig gute Gebäude“, sagte Turnovszky. „Alles, was wir haben, sind fünf Brote und zwei Fische“, spielte er auf jene Stelle der Bibel an, in der Jesus Brot und Fische teilte, sodass hunderte Menschen genug zu essen hatten.