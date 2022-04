Tantes Erben lauern im Wirtshaus: Die Premiere naht

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Es darf wieder gelacht werden und das herzhaft – und zwar im Guntersdorfer tww. Am Samstag, 7. Mai, um 20 Uhr hat die Kriminalkomödie „Der Leichenschmaus“ von Jörg Maurer in der Inszenierung von Hausherrin Franziska Wohlmann-Pfeifer Premiere.

In inniger Trauer um die Tante verbunden: Andrea Nitsche als Apotheker-Gattin und Eveline Wohlmann, die im Stück mit einem Bauunternehmer verheiratet ist. Foto: Anna Zehetgruber

Der Anlass für diesen „Leichenschmaus“ auf der Bühne des Theaterstadls ist der Tod von Tante Kathi. Bei der Beerdigung hat es in Strömen geregnet, und danach findet sich die nasse Trauergemeinde zum Leichenschmaus bei einem Wirten (Andreas Wolf) ein.

Die Betroffenheit der „lieben“ Hinterbliebenen weicht bald der Hoffnung, auf ein – mehr oder weniger großes – Stück des Erbes der Tante. Der Reigen der möglicherweise Erbberechtigten ist durchaus illuster: Apotheker Gaunersdorfer samt Gattin (Günther Pfeifer, Andrea Nitsche), die extra angereiste Nichte Monika (Anita Reinwein), der Pfarrer (Bernhard Horn) und schließlich das Bauunternehmer-Paar Krapfenbauer, dargestellt von Helmut Maierhofer und der nach langer Auszeit wieder ans tww zurückkehrenden Eveline Wohlmann.

Zu ihrer leidvollen, aber fürs Publikum durchaus erheiternden, Erfahrung, hat die liebe Tante den oder die Begünstigten in ihrem Testament öfter geändert, je nachdem, wer sie gerade am Sterbebett besuchen war. So gibt es bei diesem bitterbösen Leichenschmaus gleich mehrere Testamentseröffnungen und tödliche Überraschungen zu erleben – oder, im besseren Fall, zu überleben. Zu sehen ist der Spaß insgesamt elf Mal bis zum 12. Juni.

Karten und Infos: 02951/2909 oder www.tww.at

