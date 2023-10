Zug fährt ab! Mit zu viele Verdächtigen im Zug

Die tww-Eigenproduktion „Mord im Orient-Express“ feierte am 7. Oktober Premiere.

Der Krimi-Klassiker von Agatha Christie spielt im Jahr 1934. Der berühmte belgische Detektiv Hercule Poirot (Thomas Schreiweis) muss den Mord an einem amerikanischen Reisenden im Zug klären. Da draußen im Schnee keine Spuren zu entdecken sind, muss sich der Mörder unter den Fahrgästen befinden. Nach intensiver Recherchearbeit stellt sich heraus, dass jeder der Fahrgäste ein Motiv und sich verdächtig gemacht hat. Der eine verlor sein Taschentuch am Tatort, der andere wies Schmauchspuren auf, wieder ein anderer hatte eine Schaffner-Uniform in der Reisetasche. „Es sind zu viele Spuren, das gefällt mir nicht“, schlussfolgert der Detektiv.

Fast jede Figur spricht mit Akzent: Amerikanisch, Französisch, Russisch oder Ungarisch. Die Geräuschkulisse und die Musik im Hintergrund verhelfen dem Stück zur Kurzweiligkeit. Die Kommentare der frechen Fahrgäste brachten das Publikum des Öfteren zum Lachen. Vor allem die Antwort auf die Frage, ob sonst noch jemand im Zug sei: „Nur ein paar arme Leute aus Guntersdorf in der dritten Klasse.“

Eine spannende Handlung, bei der das Publikum mitraten kann, wer denn nun der Mörder ist. Für alle, die den Krimi-Klassiker noch nicht kennen, ist das Ende eine gelungene Überraschung.

Der kleine, heimelige Stadl ließ das Stück wie eine Privatvorführung wirken; vor allem, wenn das Publikum von Poirot oder dem Schaffner direkt angesprochen wird.

