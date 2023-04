Literarische Zeitgeschichte: „Fast ein Kriminalroman“

Milan Ráček muss man Kunstinteressierten im Bezirk sicher nicht näher vorstellen. Seit 1978 wohnt der Museologe und Schriftsteller mit seiner Frau Irina in Sitzendorf an der Schmida und trägt zum heimischen Kulturleben bei. Von Sitzendorf schaut er am 23. April im Theater Westliches Weinviertel in Guntersdorf vorbei. Im Theaterstadl stellt er um 18 Uhr sein jüngstes Buch „Die Gespenster des Professor Kreps“ vor, das mit „Fast ein Kriminalroman“ untertitelt ist.

„Ráček zeichnet ein atmosphärisch dichtes und ungemein detailreiches Bild der Tschechoslowakei um 1945, vom Ende des Nationalsozialismus bis zur Machtergreifung der Kommunisten“, heißt es im Programm der Edition Roesner. Der Hauptprotagonist, Direktor der Akademie für Außenhandel in Zlín - der Geburtsstadt des Autors - wird mit dem ganzen Spektrum menschlichen Verhaltens konfrontiert: politischem Fanatismus, heimlicher und offener Kollaboration, Gleichgültigkeit, aber auch versteckten und unverhohlenen Widerstand.

