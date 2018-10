Ein Meeting, ein Familientreffen, das Jüngste Gericht? Eine vieler Fragen, die das Stück „Krach im Hause Gott“ von Felix Mitterer (Kein Schöner Land, Piefke-Saga, In der Löwengrube) aufwirft. Ein Stück voll Ärger und Wut, betont ehrlich und humorvoll. Im Theater Westliches Weinviertel in Guntersdorf wurde am Samstag Premiere gefeiert.

Gott ist verärgert, müde und vor allem ratlos. Die Menschen, seine Abbilder, haben sich in den letzten 2.000 Jahren nicht wie erdacht erwiesen. Sie bekriegen einander, zerstören ihre Erde und wenden sich, als sei dem nicht schon genug, von ihrem einzigen Gott ab, ihrem Schöpfer, dem allmächtigen Heiligen Vater.

Sinnbildlich inszeniert Ursula Leitner mit ihrem Team Gott als psychisches Wrack. In abgetragenem Bademantel, ausgebeultem Unterhemd und Boxershorts, Tennissocken und Badeschlapfen ruft er zum Jüngsten Gericht, um eine Entscheidung über die Zukunft der Menschen zu treffen. Der Heilige Geist tritt als rundliche, feminisierte und zynische Gestalt in Erscheinung, in viel zu enger weißer Hose, mit gefiedertem Kopfschmuck. Jesus, sein Menschensohn, trägt saloppe Jeans mit Hosenträgern. Seine Kreuzigungsmale sind von Rollbinden umwickelt, auf den Pfeilwunden kleben Pflaster.

Ob als Luzifer, Satan oder Teufel - auch der "missratene Sohn" ist mit von der Partie. Den Heiligen Geist konterkarierend, trägt er eine Hose aus schwarzem Leder, einen Kragen voll dunkler Federn und tiefe Augenschatten. Wenn auch nicht Teil der Trinität, bildet er das vierte Rad, das das strittige Treffen gleichzeitig ins Rollen und Stottern, mit Gitarre bewaffnet aber auch zum Singen bringt.

Das eineinhalbstündige Stück bietet heftige Debatten und hitzige Wortgefechte, die weder arm an Humor noch an pointierter Gesellschaftskritik sind. Zu bohrenden Fragen wie "Wer hat Schuld an der Misere?", "Was geschah mit dem Konstrukt Mensch?", "Soll dem gottlosen Treiben ein Ende gesetzt werden?" scheint das Quartett jedoch zu keinem Ergebnis zu kommen, das nicht strittig ist. Oder etwa doch? Und wieso wurde eigentlich Maria, die heilige Mutter Gottes, nicht mit in den Rat einberufen? Macht Chauvinismus etwa auch nicht vor der Himmelspforte halt? Lange versucht die Weiblichkeit vergebens, einen Fuß in das männlich dominierte Geschehen zu setzen.

Dem Team um Ursula Leitner gelang eine bunt besetzte, anregende und geistreiche Inszenierung, die der Menschheit auf den Zahn fühlt, die aufkeimenden globalen Spannungen, Massenmigrationsbewegungen, steigenden Kirchenaustrittstendenzen oder dem gefürchteten Klimawandel entgegenblickt. In jedem Fall empfehlenswert. Nächste Gelegenheiten bieten sich am 19. und 20. Oktober jeweils 20 Uhr, sowie am 21. Oktober um 18 Uhr, im Theater Westliches Weinviertel. Weitere Termine gibt es unter www.tww.at zu finden.