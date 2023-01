"Wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem": Kabarett und Lesungen

Werbung

Was wären wir heutzutage ohne unsere Kunden-, Club und sonstigen Karten? "Haben Sie eine Kundenkarte?" - Diese existentialistische Frage hat Kabarettist Martin Kosch vordergründig zum Thema seines Programms gemacht, mit dem er am 14. Jänner um 20 Uhr im Theater-Stadl des tww in Guntersdorf gastiert.

Viele würden auf die Frage nach betreffender Karte selbige wahrscheinlich zücken, aber Kosch - so die Fama - hat die Kassendame einfach angebrüllt. Sie setzte sich zur Wehr und klebte ihm ein -25%-Pickerl auf die Stirn.

Eine Erklärung für diese Episode liefert der Abend - vielleicht -, aber er stellt jedenfalls eine schöne Erkenntnis - "Denn, immer wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem" - in den Mittelpunkt.

Kurt Cobain im Wien der Gegenwart ...

Ganz der Musik und ihren Träumen hat sich der Abend des 13. Jänner (20 Uhr) im tww unter dem Titel "We came as we are" verschrieben. Chris Canis liest aus seinem Roman "Landra" mit Kurt Cobain als Protagonist als Wiedergänger im Wien der Jetztzeit. Die entsprechende akustische Kulisse darf nicht fehlen. Da greift der Autor schon mal zur Gitarre.

Claus Dieter Schneider folgt an dem Abend in seinem Text "Blauer Himmel über blondem Haar" dem jungen Gitarristen Silvester Phaser auf seinem unwegsamen Pfad in Richtung Rock-Olymp. Ein literarischer Abend im Zeichen der 1990er-Jahre, mit Dialog, gelesenen Text-Auszügen und musikalischer Umrahmung. Und einer Hoffnung, die nicht nur in den 90ern galt: Der erste Hit ist nur einen Akkord entfernt - oder anders formuliert: "Sex, Books & Rock'n'Roll".

