„Lockvögel“ und „Kunst“ ziehen am dritten Wochenende des neuen Jahres im Guntersdorfer tww ein: Am 18. Jänner gehört das Theater im Stadl ab 20 Uhr den Kabarettisten Flo & Wisch. In ihrem Programm „Lockvögel“ entlarven die stimmgewaltigen Kabarettisten die hinterfotzigsten Verführer unserer Zeit und demaskieren dabei Schlagerstars, Parksheriffs, Influencer und sogar Island-Ponys. Die beiden musikalischen Entertainer verraten ihrem Publikum an einem Abend voller Pointen, wem es heute wirklich noch vertrauen kann.

Am Tag danach, Sonntag, 19. Jänner, geht die charmante Komödie „Kunst“ im Theater im Stadl über die Bühne (18 Uhr). In dem Stück von Yasmina Reza geht es um Serge, der sich nach seiner Scheidung für Kunst interessiert. So sehr, dass er damit sogar seinen besten Freund Marc auf die Nerven geht. Der Höhepunkt ist erreicht, als Serge für viel Geld ein weißes Bild mit weißen Streifen kauft. Am Ende geht es nicht mehr um das Bild, sondern um die Freundschaft dreier Männer. Regisseurin Ursula Leitner beweist hier ihr Gespür für Pointen und Slapstick und bringt mit dem Ensemble eine heiteren, fulminanten Theaterabend auf die Bühne.

Das nächste Gastspiel im tww lässt dann nicht lange auf sich warten: Mathias Novovesky kommt mit dem Kabarett „Einzelhaft“ am Samstag, 25. Jänner, ins Theater im Stadl (20 Uhr).

Karten & Infos:

02951/2909

office@tww.at