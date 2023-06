Beim ersten Retzer Slow Food-Tag gab es die Antworten auf die eingangs gestellten Fragen von Obmann Michael Vesely: „Orte des guten Lebens”, so werden Slow Food Villages bezeichnet. Dass Retz als erstes Slow Food Village in Niederösterreich ein solcher Ort des guten Lebens ist, davon könne man sich jeden Samstag am Genussmarkt überzeugen.

„Wir können stolz auf die Vielfalt unserer guten, sauberen, fairen Lebensmittel sein“, freut sich der Obmann. „Ein Ort des guten Lebens ist aber mehr als ein wöchentlicher Markt und darüber informieren wir heute.“ Am Infostand des Retzer Slow-Food-Teams erfuhren die Besucher über die Aktivitäten in Schulen und Kindergärten, Workshops, Verkostungen und vieles mehr.

Zum Trinken gab es Blauen Portugieser, für dessen Erhalt sich das Slow Food Village Retz zusammen mit dem „Blauen Portugieser Club“ einsetzt. Musikalisch untermalt wurde der Tag von den Jugendblasorchestern der Region.

Für das leibliche Wohl sorgten die Markt-Produzenten, die vor Ort ihre Slow-Food-tauglichen Produkte zubereiteten und regionale Getränke ausschenkten. Begeistert von der Produktpalette sind auch Bürgermeister Stefan Lang und Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer, die sich regelmäßig unters rege Marktgeschehen mischen.

„Mit über 500 Besuchern war das ein eindrucksvoller erster Retzer Slow-Food-Tag“, ist Vesely zufrieden.