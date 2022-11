Pulkauer Männerchor zieht einen Schlussstrich

Der Männerchor der Stadt Pulkau hat sich entschieden, seine seit 1987 bestehende Vereinstätigkeit auf unbestimmte Zeit stillzulegen, wie Obmann Reinhold Binder berichtet: „Die Gründe sind vielseitig.“ So habe sich trotz vieler Bemühungen kein Nachwuchs gefunden und auch kein Nachfolger für den Chorleiter.

Seit Bestehen des Chores wurden jährlich verschiedenste Aktivitäten gesetzt – darunter Chorbälle, Frühlings- und Herbstkonzerte – sowie zahlreiche befreundete Chöre gefunden. Konzertreisen in Österreich und benachbarten Staaten standen ebenso am Programm wie ein Auftritt bei einem internationalen Adventsingen im Wiener Rathaus. In den Pflegeheimen Retz und Eggenburg erfreute der Männerchor die Bewohner. „35 Jahre waren wir Botschafter unserer Stadt und ein guter Name eilte uns voraus“, sagt Binder.

Jedes Jahr wurde eine Gedenkmesse für die verstorbenen Mitglieder abgehalten sowie Messen in Maria Dreieichen und in Kirchen der Umgebung gestaltet, auch Fatimafeiern im Pulkauer Bründl. „Bei öffentlichen Veranstaltungen waren wir stets präsent und haben dazu auch unseren musikalischen Beitrag geleistet.“

Dem Chor standen seit seiner Gründung im Jahre 1987 die Obmänner Günter Maurer, Heinz Bischinger und seit 2005 Reinhold Binder vor. Chorleiter waren Walter Machotka von August 1987 bis Juli 2002, Engelbert Kogutowizc von August 2002 bis Juli 2004 und Johann Geber seit August 2004.

Nach den Probelokalen im ehemaligen Gasthaus Rieck und Pöltingerhof bemühte sich die Stadtgemeinde, eine zeitgemäße Unterkunft im Pulkautalerhof zu schaffen, die der Chor seit 2021 nutzen durfte. Künftig wird das Probelokal nur noch von der Chorvereinigung genutzt werden. „An dieser Stelle gratulieren wir dem jubilierenden Chor zum 150. Geburtstag und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute“, so Binder, für den mit dem Männerchor eine Erfolgsgeschichte zu Ende geht und der gerne an die vielen Veranstaltungen zurückdenkt. „Wir hoffen, dass sich wieder beherzte Männer finden, die am Gesang ihre Freude haben.“

Bei der letzten Zusammenkunft am 24. Oktober dankten Binder und Geber mit bewegten Worten für die gelebte Freundschaft in den vergangenen 35 Jahren. Gründungsmitglied und Kassier Karl Keller wurde zum 80. Geburtstag gratuliert, Chorleiter Johann Geber zum 70er. Beide erhielten ein Geschenk in Form einer Muschelschale mit einer Widmung von der Perlmutt-Manufaktur Mattejka aus Felling. Ein angedachter monatlicher Sängerstammtisch soll den Kontakt unter den Sängern aufrechterhalten.

