Viele Jahrzehnte fehlten Erika Bezdíčková die Worte, nachdem sie als 13-jähriges Mädchen das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau durchgemacht hatte. Erst durch die Aufforderung Simon Wiesenthals hat die heute 87-Jährige begonnen, das Erlebte niederzuschreiben, und sie ist vor allem in Tschechien sehr aktiv in Schulen unterwegs.

Vortrag soll Anpfiff zu einer Reihe von Veranstaltungen sein

Nun hatten auch die Schüler der HLT Retz die Chance, ihrer Geschichte zu lauschen. „Als interkulturelle Schule an der Grenze ist mir die HLT als besonders geeignet erschienen“, berichtet Rainer König-Hollerwöger, wie es zu dem Vortrag kam. Als Präsident des Instituts für psychosoziale Fragen (IPS) wandte er sich an Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner, die die Veranstaltung sehr kurzfristig ermöglichte.

Der Vortrag soll der Anpfiff zu einer Reihe von Veranstaltungen sein, die das IPS in der Grenzregion Österreich-Tschechien heuer im Jubiläumsjahr (80 Jahre Besetzung Tschechiens durch die Nazis und 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs) ins Leben rufen möchte. Bezdíčková, die beide Systeme durchlitten hatte, erschien König-Hollerwöger als die geeignete Person, die Reihe „ER-INNERN 2019“ zu eröffnen.

Die rund 140 Schüler waren beeindruckt und nutzten die Chance, Fragen an die Zeitzeugin zu richten. Ein Rat, den Bezdíčková für die Jungen hatte: „Analysiert genau, was so in der Welt abläuft. Ich komme hierher, weil ich die Hoffnung habe, dass ihr euch nicht durch die Politik beirren lasst.“