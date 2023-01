Guntersdorf ist Bezirksmeister in der Photovoltaik-Liga

Werbung

Mit einem Zuwachs an Photovoltaik-Leistung von rund 998 Watt je Einwohner darf sich Guntersdorf über den Titel des Bezirksmeisters freuen. „Die Energiewende findet in unserem Land täglich statt. Vor einigen Jahren war das noch exotisch, heute ist es der einzig richtige Weg zu mehr Energieunabhängigkeit und mehr Eigenständigkeit", meint LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Im Vorjahr wurde mit 12.000 neuen PV-Anlage in Niederösterreich erneut ein Rekordjahr verzeichnet. Damit sei das Land auf einem guten Weg, bis 2030 die Photovoltaik um 350 Prozent auszubauen und seine Klimaziele zu erreichen.

Nappersdorf und Pulkau am "Stockerl"

In Guntersdorf gibt es mittlerweile 73 Anlagen, das Gemeindeziel ist laut eNu-Tabelle zu 73 Prozent erreicht. Auf Platz zwei in der Photovoltaik-Liga 2022 klassierte sich die Gemeinde Nappersdorf-Kammersdorf mit einem Zuwachs von rund 271 Watt pro Einwohner, knapp vor Pulkau mit einem Zuwachs von 269 Watt pro Einwohner.

„Hinter dem Photovoltaik-Erfolg steckt viel Mundpropaganda, denn Photovoltaik wirkt positiv ansteckend: Wir merken, wenn in einer Gemeinde ein PV-Projekt realisiert wird, folgen in kürze weitere PV-Anlagen in der Nachbarschaft. Insbesondere bei den Erneuerbaren Energiegemeinschaften bilden Gemeinden das Rückgrat am Weg zu einer erneuerbaren Energiewende“, erklärt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ.

Weitere Informationen erhalten Interessierte www.enu.at.

