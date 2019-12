Nach der im Juni eröffneten Insolvenz des Hotel-Restaurants Riepl in der Parkgasse, die auch zur Folge hatte, dass Karl Riepl seine politischen Ämter niederlegte, ist nun die Zukunft des Hauses gewiss: Mit der AS&P Management GmbH, einer von zwei Brüdern geführten Wiener Immobiliengruppe, wurde ein Käufer gefunden. „Wir wollen den Standort entwickeln und langfristig behalten“, verrät Geschäftsführer Anton Scharnagl im NÖN-Gespräch.

Mit dem Masseverwalter wurde der Deal fixiert. Kaufpreis: rund eine halbe Million Euro. Geplant sei, das Erdgeschoss als Geschäftslokal oder Gastro-Betrieb zu nutzen – oder auch beides. Im Obergeschoss sollen zehn bis zwölf Mietwohnungen entstehen; möglicherweise kann auch ein Dachgeschossausbau in Angriff genommen werden. Der Kauf wird in den nächsten zwei Monaten feststehen, dann sollte man in der Detailplanung schon weiter sein. „Wir müssen uns auch mit der Gemeinde abstimmen“, sagt Scharnagl. Ein Gastro-Betrieb müsste freilich mit den Wohnungen kompatibel sein.

Den Standort – quasi am Knotenpunkt zwischen Hauptplatz, Bahnhof und künftigem Bildungscampus - sieht der gebürtige Mostviertler jedenfalls äußerst positiv: „Die Stadt hat sehr viel zu bieten und eine gute Wien-Anbindung.“