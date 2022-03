Hollabrunner kauften Geschäfte leer, um zu helfen

Babynahrung, Windeln und Taschentuchboxen waren vor dem Wochenende in einer Hollabrunner Drogerie ausverkauft. Diesmal war es kein drohender Lockdown, sondern die Hilfsbereitschaft der Bürger, die für ausgeräumte Regale verantwortlich war: Für die Flüchtlinge aus der Ukraine wurden Sachgüter gesammelt, die an verschiedensten Stellen abgegeben werden konnten.

Etwa im Alten Schlachthof Hollabrunn. Bis zu 20 Freiwillige sammelten und sortierten hier vergangene Woche die Spenden. Am häufigsten wurden Decken, Baby-Produkte, medizinische Produkte, Hygieneartikel und Lebensmittel vorbeigebracht. Spielsachen, Batterien und Taschenlampen waren eher seltener. „Die ukrainische Kirche in Wien informierte uns, dass bereits mehr als genug Gewand gespendet wurde und wir dieses nicht mehr annehmen sollen“, erklärte Organisator Niki Texler im NÖN-Gespräch.

Das Tolle war, dass mich an der Kassa Leute gefragt haben, ob sie sich auch daran beteiligen können.“

Elmar Helletzgruber, Gemeinderat in Seefeld-Kadolz

Die verrücktesten Spenden, die die Initiative bekommen hat, waren eine Flasche Schnaps, Badeperlen und -salz. „Auf der Flucht ist dies nicht so hilfreich, es ist aber alles lieb gemeint“, so Texler. Grundsätzlich sei es besser, Geld zu spenden als Produkte neu zu kaufen, da Geld gezielter verwendet werden kann.

Eine ganze Lkw-Ladung voll mit Sachspenden wurde schließlich am Samstagnachmittag von der ukrainischen Kirche abgeholt und direkt an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. In zwei Wochen wird es voraussichtlich die nächste Sammelaktion in Hollabrunn geben.

Die JVP rief unter dem Motto „Blau-gelb hilft Blau-gelb“ dazu auf, fertige Hilfspakete mit Hygieneartikeln abzugeben. „Wir haben uns dieser Aktion angeschlossen, weil hier bereits Logistik und Spendenziel organisiert waren“, sagt JVP-Bezirksobmann Stefan Schröter. Gesammelt wurde in den Ortsgruppen, Schröter und Christoph Fürnkranz lieferten die unzähligen Pakete am Freitag zum Zivilschutzverband nach Tulln. „Ich habe etwa 70 gefüllte Pakete zur Bezirksgeschäftsstelle Hollabrunn gebracht“, freute sich Fürnkranz über die Hadreser Beteiligung.

Bevor die Hilfsgüter von Tulln weiter nach Moldau transportiert wurden, waren Schröter, Fürnkranz und der Hollabrunner Gemeinderat Patric Scheuer in St. Pölten bei der Kundgebung vor dem Klangturm. Mehr als 15.000 Spendenpakete wurden landesweit gesammelt. „Mit den Spenden aus dem Bezirk senden wir auch eine Botschaft an die Ukrainer: Wir sind in Gedanken bei euch“, so Schröter.

Große Hilfsbereitschaft überraschte

Den spontanen Privatinitiativen vieler Seefeld-Kadolzer hat sich auch die SPÖ der Gemeinde angeschlossen und einen Hilfstransport mit einem Feuerwehr-Lkw, gefüllt mit lebensnotwendigen Hilfsgütern, organisiert. Gemeinderat Elmar Helletzgruber kaufte im Supermarkt Eichhorn neben einer ganzen Palette an Windeln den gesamten Bestand der Babynahrung auf. „Das Tolle war aber, dass mich an der Kassa Leute gefragt haben, ob sie sich auch daran beteiligen können.“ Diese großartige spontane Hilfsbereitschaft habe ihn selbst überrascht.

Bürgermeister Peter Frühberger freut sich über die große Hilfsbereitschaft im Ort, man will weitere Hilfstransporte organisieren.

Die Retzer organisierten ebenfalls eine Spendenaktion: Die Idee dazu hatte Claudia Hasenöhrl. Ihr Mann, der SPÖ-Gemeinderat Thomas Hasenöhrl, fertigte ein Flugblatt an, welches in der Stadt verteilt wurde. „Die Hilfsbereitschaft der Mitbürger war enorm. Es wurden Hilfsgüter aller Art gespendet und ins Volksheim Retz gebracht“, freut Stadträtin Beatrix Vyhnalek.

Die Sachspenden wurden von Winzer Erwin Heilinger und freiwilligen Helfern in den Unternalber Feuerwehrsaal transportiert und dort sortiert. Vergangenen Samstag wurde diese erste Sammelaktion abgeschlossen. „Wir haben schon Kontakt mit den Trägerorganisationen von Volkshilfe, Roten Kreuz und Zivilschutzverband aufgenommen, um den Transport zu organisieren“, sagte der ehemalige Retzer Vizebürgermeister Alfred Kliegl.

„Wir danken allen unterstützenden Firmen, Privatpersonen und den Mitgliedern der Feuerwehr Unternalb für die großartige Unterstützung“, sagt Stadträtin Vyhnalek.

