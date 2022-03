Hollabrunn Ukraine-Treffpunkt: Lerntafel erweitert Angebot und sucht Helfer

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Drei Personen waren letzten Donnerstag zur Lernhilfe angemeldet, 13 kamen ... Foto: Lerntafel Hollabrunn

„Es ist schrecklich, was in der Ukraine passiert. Umso erfreulicher ist es, wie groß die Hilfsbereitschaft der Hollabrunner ist“, sagt Josef Widl, Obmann der Lerntafel in Hollabrunn. Auch hier unbürokratisch geholfen – ohne blaue Aufenthaltskarte.