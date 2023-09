Nachmittagsbetreuung kommt ins alte Winzergebäude

Der Umbau des alten Winzergenossenschaftsgebäudes, welches sich im Eigentum der Stadt befindet und gleich neben der Retzer Volksschule steht, hat begonnen. Der preisgekrönte Architekt und Ziviltechniker Christophe Oberstaller („Goldene Kelle“ für den Retzer Schüttkasten) zeigte den Stadtverantwortlichen auf der Baustelle die nächsten Schritte.

Die derzeitige Nachmittagsbetreuung der Volksschule findet in den beengten Räumlichkeiten der denkmalgeschützten Volksschule statt. Architekt Oberstaller berichtete nun über einen gültigen Baubescheid und die genehmigte Landesförderung. „Die neue Betreuungsstätte kann über einen überdachten Verbindungsgang direkt über den Schulhof barrierefrei erreicht werden. In Zukunft können bis zu 100 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an jeden Schultag bis 17.30 Uhr betreut werden. Es wird ein Mittagessen und Lehrstunden geben“. Derzeit hat die Volksschule Retz 187 Schüler.

Die Umbauarbeiten des nicht denkmalgeschützten Gebäudes sollen im April 2024 abgeschlossen sein. „Die Arbeiten umfassen eine Neugestaltung des Schulinnenhofes, Entsiegelung, Begrünung und natürliche Beschattung. Am renovierten Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet, die Außenmauern und die Geschossdecke werden gedämmt und eine Fußbodenheizung wird mit der Fernwärme bedient, ebenso wie das Volksschulgebäude“, erläuterte der Ziviltechniker.

Investitionsvolumen bei 1,3 Millionen Euro

Die Inneneinrichtung wird nach Vorgabe der Bildungsdirektion gestaltet. Es wird eine Küche, einen Bewegungs- und Ruhebereich sowie Sanitäranlagen gegeben. „Ein barrierefreies und architektonisches Raumkonzept für Kinder wird umgesetzt“, freute sich ÖVP-Bürgermeister Stefan Lang beim Lokalaugenschein. „Es kümmern sich drei Freizeitpädagogen um das Wohl der Kinder“, berichtete ÖVP-Vizebürgermeisterin Eva Heilinger, Obfrau der Volksschulgemeinden (Retz, Schrattenthal, Retzbach und Hardegg), die die Finanzierung der 1,3 Millionen Euro für das Kinderbetreuungsprojekt mittels Darlehen sicherstellen.

Das Land NÖ trägt ebenso zur Finanzierung der zukunftsweisenden Bildungseinrichtung bei, wie Finanzstadtrat Thomas Heidenreich erklärte. Am Ende der Besichtigung kam der Architekt auf den Energieverbrauch des 292 Quadratmeter großen Gebäudes zu sprechen: Dieser sei mit einem Pkw mit einem Treibstoffverbrauch von 4,5 Litern pro 100 Kilometer zu vergleichen, „also sehr günstig“. Die Arbeiten führen regionale Firmen durch, die bei der Ausschreibung zum Zuge kamen.