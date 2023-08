Ravelsbacher Arztpraxis ist nicht wiederzuerkennen

Der Empfangsraum wurde zur Gänze erneuert, während der Warteraum einen neuen Fußbodenbelag und Anstrich erhielt. „Der große Ordinationsraum wurde in zwei Ordinationen baulich untergliedert, so können auch mehrere Ärzte gleichzeitig Behandlungen durchführen“, berichtet ÖVP-Bürgermeister Walter Schmid zu den im Gemeindegebäude getätigten Investition.

Vizebürgermeisterin Auguste Lehner hob beim offiziellen Besuch in der Praxis die Wichtigkeit einer medizinischen Grundversorgung hervor. So bietet die Marktgemeinde Ravelsbach neben der Allgemeinarztpraxis noch zwei Zahnarztpraxen, eine Apotheke sowie zahlreiche weitere kleinere Gesundheitseinrichtungen an - von der Physiotherapie bis zur Heilmassage.