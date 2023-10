Kommt Stadtheuriger, der durch die Retzer Stadtmauer geht?

„Behördlich wären wir durch“, sagt Martin Riemel, „doch ein Nachbar verweigert die Unterschrift für eine sichere Grenze.“ Der Biowinzer will im ehemaligen Gemeindekotter in der Schmiedgasse einen Stadtheurigen etablieren. Doch dafür sind Umbaumaßnahmen erforderlich, durch die auch die historische Stadtmauer verändert werden würde. Daran knabbert der Retzer nun seit 2020 – gebremst auch durch die Corona-Pandemie - und spricht von Einreichkosten in Höhe von mittlerweile 35.000 Euro.

Ohne die Unterschrift des Nachbarn gebe es kein Vorankommen. Seit Wochen werde er vertröstet, sagt Riemel. Schaffe man hier keinen Konsens, werde er das Projekt schubladisieren müssen. Dabei habe er genug Feedback, dass sich die Retzer den Heurigen wünschen. „Die Leute würden am liebsten schon bei mir beim Heurigen sitzen.“ Der Bedarf in der Stadt sei groß, die Zukunft des einen oder anderen Heurigens fraglich.

Projektwerber stellt Vergleiche mit Althof an

Die Retzer Stadtmauer verläuft quer durchs Haus. Seit fünf Jahren gebe es eine schriftliche Zusage, dass Riemel hier einen erforderlichen Durchbruch machen darf. Alles sei erfüllt worden, wie es das Denkmalamt wollte. Riemel verweist auf das Althof-Projekt, wo es vergleichbare Eingriffe gegeben habe. Und nicht nur dort.

Von der Schutzzonenkommission, der Bürgermeister Stefan Lang, Vizebürgermeisterin Eva Heilinger, Stadtrat Felix Wiklicky sowie die Gemeinderäte Thomas Hasenöhrl und Daniela Friedl angehören, gebe es ebenfalls keinen Einwand. Die behördlichen Auflagen seien teilweise aber skurril, sagt Riemel. So habe er etwa anführen müssen, wie viele Liter Wasser aus dem Hydranten beim Haus fließen. Eine Strafe habe er dafür kassiert, weil drei alte Fenster herausgerissen wurden. „Der einzige Lichtblick“ sei die Wirtschaftskammer, die absolut hilfsbereit und konstruktiv sei.

Kein Plan B für einen Heurigen

Riemel gibt zu, dass von Anfang an klar gewesen sei, dass es angesichts der Gegebenheiten keine einfache Angelegenheit wird; auch, was das Arbeitsinspektorat betrifft. Einen Alternativstandort gibt es nicht. Sollte das Projekt platzen, käme für den 55-Jährigen wohl nur eine Privatnutzung infrage.

Dass behördlich alles durch sei, will Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss auf NÖN-Anfrage nicht bestätigen. Es handle sich um ein laufendes Verfahren. Sowohl im Baurecht als auch im Betriebsanlagenrecht gebe es noch offene Punkte.

Bärbel Urban-Leschnig vom Bundesdenkmalamt räumt auf NÖN-Nachfrage unumwunden ein, dass sie so gar keine Freude mit einem Heurigenlokal quer durch die Stadtmauer hätte. Im März dieses Jahres wurde in einem Schreiben an die BH festgehalten, dass man keine positive Stellungnahmen zu dem geplanten Projekt abgeben könne. Der Umfang der neuen erhöhten Baukörper sei zu massiv und deren Ausführung wirke wie ein Fremdkörper. Die bauhistorisch wertvolle Substanz der erhaltungswürdigen Stadtmauer werde durch den Anbau der höheren Dächer gefährdet.

Ohne Denkmalschutz keine rechtliche Handhabe

Urban-Leschnig sei selbst nur einmal mit dem Bürgermeister vor Ort gewesen. Mit dem Projektwerber hab es nie Kontakt gegeben. Eine rechtliche Handhabe gebe es nicht, weil dieser Teil der über 700 Jahre alten Stadtmauer nicht denkmalgeschützt ist. Seit Jahren sei man bemüht, sämtliche Stadtmauern unter Schutz zu stellen. In Retz will man jetzt erst recht aufs Tempo drücken. Durch verschiedene Eigentümer, notwendige Begehungen und Gutachten handle es sich dabei aber generell um eine langwierige Angelegenheit.

Bürgermeister Stefan Lang sieht den Ball bei der BH. Es sei aber klar, dass Anrainerinteressen zu wahren sind. Stadtrat Wiklicky verweist darauf, dass die Schutzzonenkommission nur dafür verantwortlich sei, was von der Straße aus zu sehen ist. Alles andere sei Aufgabe von Baubehörde und Denkmalamt. „Vom Stadtbild her ändert sich durch den Bau nichts, daher ist er von uns zu befürworten. Das heißt aber nicht, dass es der Gewerbe- oder Baubehörde recht ist.“

Kritiker meinen hingegen, dass die Stadtgemeinde, die Schutzzonenkommission und der Ortsbildsachverständige die Hintertüre „öffentlich einsehbar“ mehr als großzügige im Sinne der Bauwerber auslegen. „Wie sich auch bei anderen Baumaßnahmen in der schützenswerten Kernzone der Stadt zeigt, wird die Schutzzonenverordnung nur unzureichend umgesetzt. Ein Beispiel dazu ist der Vinzenziplatz“, meint ein Insider.