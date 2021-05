Letzten Sommer hatte sich das Festival Retz mit einem aus der Not geborenen Konzept elegant mit den Möglichkeiten, die die Pandemie zuließ, arrangiert. Es gab – wie jedes Jahr – ein hochkarätiges Konzert- und Literaturprogramm und statt der Kirchenoper – dem Herzstück des Festivals – einen Konzertpfad mit vier Stationen. Schnell war bei den Vorbereitungen für dieses Jahr klar, dass die Produktion einer Kirchenoper aufgrund von Corona auch heuer keine Option sein wird.

Denn ausgehend vom Konzept des Festivals gibt die Auswahl der Oper auch inhaltlich das Rahmenprogramm vor, sodass ohne die Aufführungen in der Stadtpfarrkirche St. Stephan der innere Kern des Veranstaltungsreigens fehlen würde. Deswegen hat man sich seitens des Festival-Vereins und des langjährigen Intendanten Alexander Löffler für heuer auf eine „Umstrukturierungsphase“ verständigt, um 2022 wieder ein Festival in Retz zu ermöglichen. „Hinter den Kulissen ist einiges in Bewegung“, kommentiert Löffler die aktuellen Vorgänge in Retz und freut sich, dass sich die „finanzielle Situation im vergangenen Jahr entgegen den Erwartungen stabilisiert“ hat.

Unbeschadet durch die Krise gekommen

Dank der Unterstützung der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich, die das Corona-bedingte Ersatzprogramm vollumfänglich mitgetragen hat, und der Zuwendungen aus dem NGO-Fond der Bundesregierung sei das Festival Retz unbeschadet durch die Krise gekommen. Einen zusätzlichen Rettungsschirm des Landes für die Spielstätten des Theaterfestes im Jahr 2020 habe man nicht in Anspruch nehmen müssen. Intendant Löffler möchte mit diesem Hinweis Gerüchten entgegentreten, wonach das Festival in finanziellen Schwierigkeiten sei und deshalb in dieser Spielzeit pausiert.

Vielmehr bleibt abzuwarten, wie sich das Festival Retz für die Zukunft neu aufstellen wird: Alexander Löffler möchte es stärker im Ort verankern und sucht eine engere Kooperation mit dem Tourismusverband, den Beherbergungsbetrieben und der Gastronomie. Auf welche Kirchenopern-Rarität oder gar Uraufführung sich das Stammpublikum 2022 freuen darf, ist Teil der aktuellen „Projektierungsarbeiten“.