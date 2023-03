Der Frühjahrsputz im Bezirk Hollabrunn geht los

Die von den NÖ Umweltverbänden und dem Land Niederösterreich vor 17 Jahren gestartete Aktion ist die größte Umweltaktion des Landes. Jedes Jahr werden rund 200 Tonnen Müll aus der Landschaft geholt. Die Frühjahrsputzaktion soll auch langfristig zu einer Verhaltensänderung führen.

„Es freut mich Jahr für Jahr wieder, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich aktiv für den Umweltschutz engagieren. Die Entsorgung des gesammelten Materials wird durch den Abfallverband Hollabrunn übernommen“, sagt Andreas Sedlmayer, Obmann des Abfallverbandes Hollabrunn. Im Bezirk waren zuletzt bereits 44 Aktionen angemeldet. „Die meisten Veranstaltungen finden um den Palmsonntag statt“, berichtet Angelika Büchler, Geschäftsführerin des Abfallverbandes Hollabrunn.

Online anmelden, Gewinnchance bei Berichterstattung

Jede Personengruppe, die am Frühjahrsputz teilnimmt und sich online unter www.abfallverband.at/hollabrunn/frühjahrsputz anmeldet, erhält Warnwesten, Handschuhe, Sammelsäcke sowie Müllgreifer (solange der Vorrat reicht). Der gesammelte Abfall ist in den Abfallsammelzentren abzugeben. Die Gelben Säcke können bei der Hausabholung zum nächsten Abholtermin bereitgestellt werden. Es fallen keine Zusatzkosten für Hausbesitzer an.

Alle Verpackungen außer Glas und Papier kommen in den Gelben Sack. Alles andere wird im orangen Littering-Sack gesammelt. „Mit dieser Vorabtrennung wird garantiert, dass Wertstoffe auch der getrennten Sammlung zugeführt werden und somit ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird“, erklärt Sedlmayer.

Alle, die bis Ende Mai einen Bericht ihrer Aktion auf www.umweltverbaende.at einsenden, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es 100 Pakete mit Gutscheinen von „So schmeckt Niederösterreich“ und „Natur im Garten“ im Wert von mehr als 60 Euro. Die Gutscheine von „Natur im Garten“ können für österreichische Bio-Bäumchen eingelöst werden. Die Setzlinge werden postalisch zugestellt und können an einem beliebigen Ort gepflanzt werden. „So kann man der Umwelt auch nach dem Frühjahrsputz noch nachhaltig etwas Gutes tun“, freut sich Sedlmayer auf viele Teilnehmer.

