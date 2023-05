ASO Hollabrunn ist für Energy Globe Award nominiert

Der Energy Globe Award zeichnet jährlich herausragende und nachhaltige Projekte aus, die ihren Fokus auf Ressourcenschonung, Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien legen. Jedes Bundesland nominiert aus der Vielzahl von Einreichungen Projekte und stellt sie einem ausgewählten Publikum vor. In Niederösterreich geschah dies in der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Tulln.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnete die Veranstaltung mit einer Videobotschaft, danach wurden die Nominierten vorgestellt. In der Kategorie „Jugend“ gehört die Allgemeine Sonderschule Hollabrunn (ASO) zu den Nominierten.

Sensibilisierung für respektvollen Umgang mit Natur und Tier

Das Projekt „Vegetarische Fastenzeit“ sensibilisiert die Kinder für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und der Umwelt, um Klimaschutz durch Reduktion von Fleischkonsum, „einfach um Bewusstseinsbildung und den respektvollen Umgang mit der Natur und dem Lebewesen Tier“, schildert Schulleiterin Maria Breindl.

Wie bereits der Titel des Projekts verrät, verzichten die ASO-Schüler aus sechs der acht Klassen im Unterrichtsgegenstand „Ernährung und Haushalt“ und beim gesunden Frühstück in der Fastenzeit auf Fleisch und Fleischprodukte - und das bereits im dritten Jahr. „Auch die Eltern werden durch gezielte Information, das Übermitteln von Rezepten und durch Kostproben aus der Schule miteinbezogen“, berichtet Breindl.

Die ASO Hollabrunn ist bereits mit dem Klimagütesiegel und der goldenen Plakette als Gesunde Schule ausgezeichnet. Mit dem Projekt „Vegetarische Fastenzeit“ entspricht sie einmal mehr den hohen Anforderungen dieser Auszeichnungen. „Besonderer Dank gilt in diesem Fall der Projektleiterin Susanne Nowak. Sie hat mit dem Schulteam wesentlich zum Erlangen der Auszeichnung beigetragen“, ist Breindl stolz auf ihr Team.

Der Energy Globe Award wurde 1999 vom österreichischen Energie-Pionier Wolfgang Neumann gegründet und ist heute der weltweit renommierteste Umweltpreis.

