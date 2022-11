Hadreser Schüler widmeten sich Müllvermeidung

Wie kann man Kindern und Teenagern die Herausforderungen einer Kreislaufwirtschaft und der Vermeidung von Plastik und Lebensmittelverschwendung näherbringen? Die ÖKO-MS in Hadres unter der Leitung von Monika Müller hat diese Themen in ihr Schulprogramm inkludiert. Dort werden im Unterricht regelmäßig Abfallvermeidung und Abfalltrennung behandelt, damit die Jugendlichen bereits in der Schule die nötigen Kompetenzen erwerben, mit Abfall richtig umzugehen.

Christa Seidl, Lehrerin an der Mittelschule Hadres, hatte Abfallberaterin Conny Lachmann eingeladen, ihr fachlich unter die Arme zu greifen. Daraus entwickelte sich ein Projekt, an dem 50 Kinder der Schule gemeinsam mit den engagierten Pädagogen Christa Seidl und Nikolaus Lausch-Knapp mehrere Monate beteiligt waren.

Sportlicher Zugang zum Thema Abfall

Nun fand eine beeindruckende Präsentation vor der Jury im Beisein des Obmanns des Abfallverbandes, Andreas Sedlmayer, Hadres Bürgermeister Josef Fürnkranz, seinem Vize Erich Greil, Umweltgemeinderat Wilfried Ernst und der stellvertretenden Geschäftsführerin Angelika Büchler statt.

Die Kinder der ersten und zweiten Klasse waren dem Thema mit einem sportlichen Zugang begegnet. Sie bauten mit Abfällen einen Staffellauf und nutzten Weggeworfenes zum Dosenschießen, Zielwerfen und als Fußball. Die Jugendlichen der dritten und vierten Klasse hatten einen Film über nachhaltigen Umgang mit der Umwelt gedreht.

Bäumchen, Gutscheine und ein Frühstück für die ganze Schule

Beide Projekte haben einen Mehrwert, da sie auch den Kindern der Volksschule Hadres vorgestellt und mit ihnen umgesetzt werden können. Der Preis für die Mittelschulklassen sind ein Bäumchen, Gutscheine, Traubensaft und ein Frühstück für die ganze Schule.

Sedlmayer war begeistert und sagte weitere Unterstützung – auch für andere Schulen, die etwas in Richtung Umweltschutz bewegen wollen – zu.

