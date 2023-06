An der HLW Hollabrunn wurden Schüler zu „Müllmännern“

Die Schüler lernten an diesem Tag zunächst über das Umweltzeichen und den Umweltschutz. In der Folge nahmen sie an Workshops zu Klimawandel, Palmöl, Ernährung und Klimakrise teil, angeboten von Organisationen wie Südwind oder Global 2000.

Weitere Projekte hatten ihren Schwerpunkt im künstlerischen Bereich. Außerdem kochten die Jugendlichen ein umweltfreundliches Menü. Eine Klasse absolvierte eine Flurreinigung und wurde dafür durch den Abfallverband Hollabrunn ausgestattet. Seitens der Stadtgemeinde waren Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly und Stadtamtsdirektor Franz Stockinger vor Ort und die Firma Brantner stellte ein Müllauto zur Verfügung, um vorzuführen, wie unser Müll entsorgt wird.