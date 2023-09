Unbekannte Täter sprengten Bankomat in Seefeld-Kadolz .

In der Nacht hat's gekracht: In Seefeld-Kadolz wurde ein Bankomat der Raika-Filiale gesprengt. Die unbekannten Täter haben Geld gestohlen und durch die Druckwelle der Detonation großen Schaden am Gebäude angerichtet. Es war nicht das erste Mal, dass der Bankomat Ziel eines Verbrechens war.