Öffentlich oder nicht öffentlich? Diese Frage zog sich vergangene Woche durch Hollabrunns Stadtpolitik. Wie auf NÖN.at bereits berichtet, hatten am Dienstagabend die anwesenden Oppositionsmandatare die Gemeinderatssitzung nach dem öffentlichen Teil verlassen, weil die ÖVP die Förderungen und Liegenschaftsangelegenheiten einmal mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen wollte. Die Schwarzen sprachen von „Arbeitsverweigerung“ und einem erheblichen Schaden für die Gemeinde.

Den Antrag auf Behandlung im öffentlichen Teil hatte Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger gestellt. Die ÖVP-Mehrheit lehnte ab. Aus Rücksicht auf das neue Datenschutzgesetz, wie es heißt. Die Opposition ging. „Wobei zu bemerken ist, dass einzelne – Stadträtin und Gemeinderat – aus verschiedenen Fraktionen nur ungern den Sitzungssaal verlassen haben“, bemerkte die ÖVP in einer Aussendung.

Unterschiedliche Vorgehensweise bei Liegenschaftsangelegenheiten

Fakt ist, dass es in den Gemeinden unterschiedliche Vorgangsweise gibt, was die Behandlung von Liegenschaftsangelegenheiten und Subventionen betrifft. Die NÖN fragte beim NÖ Gemeindebund nach, warum das so ist. „Durch die neue Datenschutzverordnung besteht vielfach Angst und Vorsicht und Gemeinden wollen auf Nummer sicher gehen“, meint Rechtsberater Christian Brückler.

Allerdings bestätigt der Jurist, dass es üblich sei, derartige Tagesordnungspunkte in öffentlicher Sitzung zu behandeln, da das öffentliche Interesse im Regelfall überwiege. „Da sehe ich überhaupt kein Problem. Wer mit der Gemeinde in ein Geschäft tritt, muss damit rechnen, dass zumindest sein Name veröffentlicht wird“, sagt Brückler. Zumeist gehe es ohnehin um Routineangelegenheiten.

Unbestritten sei die Notwendigkeit eines Ausschlusses der Öffentlichkeit hingegen dann, wenn es um gesundheitliche oder soziale Problematiken oder um die Verschuldung einer Person geht.

Politische Protest nur dann, wenn anderen nicht geschadet wird

Die Wiederholung der verbliebenen Tagesordnungspunkte wurde jedenfalls für Dienstag, 2.10. (nach Redaktionsschluss), angesetzt. Ein grüner Zweig war bis dahin nicht gefunden. „Unserer Meinung nach gilt das Recht und die Freiheit, politischen Protest und politische Macht auszuüben nur, solange man damit anderen Menschen nicht schadet“, verkündete die Stadt-VP. SPÖ-Gemeinderat Josef Frank sprach von „Ignoranz der Bürgermeisterpartei zu diesem wichtigen Thema“.

„Wieso darf die ÖVP erwähnen, wie viele Anträge im nicht öffentlichen Teil angesetzt waren?“ hinterfragte Grünen-Gemeinderat Denis Thompson und meinte: „Gesetzlich gesehen müsste die ÖVP doch Anzeige erstatten, wenn der Gemeinde hier Schaden entstanden ist.“ Der Bürgermeister sei ein Transparenzverweigerer.

„Jede Gemeinde sollte das für sich entscheiden, da misch‘ ich mich nicht ein“VP-Bezirkschef Richard Hogl

Wolfgang Scharinger wunderte sich, dass ausgerechnet auch in der Gemeinde von ÖVP-Bezirkschef Richard Hogl die Liegenschaftsangelegenheiten völlig transparent abgewickelt werden. Er zückte eine Tagesordnung der Marktgemeinde Wullersdorf. Deren Bürgermeister Hogl hat den Hollabrunner Disput verfolgt, will sich aber raushalten: „In der Bezirks-ÖVP ist das kein Thema. Jede Gemeinde sollte das für sich entscheiden, da misch‘ ich mich nicht ein.“ Für jede Vorgehensweise gebe es Vor- und Nachteile.

Da in der Stadtgemeinde auch größere Grundstücksangelegenheiten abgewickelt werden, könne er nachvollziehen, dass dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. „Man will hier keinen Neid schüren“, meint der VP-Bezirksparteivorsitzende.

