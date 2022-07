Trockensteinmauern in Sitzenhart: „Zufällig in Mauern hineingerutscht“

Werbung

Wenn Rainer Vogler etwas macht, dann gründlich. Seit 20 Jahren beschäftigt sich der Lehrer an der Kremser Weinbaufachschule mit dem Bau von Trockensteinmauern. Diese kennt man insbesondere aus der Wachau als Abgrenzung an den Weinterrassen.

Ausschlaggebend war die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002. In der Gegend um Spitz suchte man Leute, die wussten, wie man eine Trockensteinmauer baut. „Der Jüngste war über 80 Jahre alt,“ erzählt Vogler – und wollte verhindern, dass das Handwerk ausstirbt.

Mithilfe eines EU-Projektes an seiner Schule und in vielen Kursen gibt er das Wissen jetzt weiter. „Ich bin zufällig in die Mauern reingerutscht,“ schmunzelt Vogler. Im Sommer letzten Jahres wurde das Handwerk des Trockensteinmauerns in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

„Trockensteinmauern im Gelände sicherer als Beton“

Die Vorteile von Trockensteinmauern sind, dass sie im Gelände das Wasser durchlassen und nicht so schnell brechen wie Beton. „Sie sind erdbeben- und lawinensicher,“ sagt Vogler.

Im Westen Österreichs gibt’s die Trockensteinmauern seit 7.500 Jahren, „bei uns im Osten sind sie seit 3.500 Jahren in den Weinbaugebieten nachgewiesen,“ erzählt der Fachmann. Auch in der Retzer Windmühle ist eine Trockensteinmauer zu finden. Für den Winzer war es einfach, sie zu bauen, er hatte die Natursteine gleich vor Ort.

Doch wie geht das nun eigentlich, eine Mauer ohne „Mörtel“ zu bauen?

„Es ist wie ein Puzzlespiel, je länger du es tust, desto besser siehst du es,“ erklärt Vogler. Die Kunst bestehe im ausgeklügelten Aufeinanderstapeln von Natursteinen. Zwischen den Steinen sollte wenig Hohlraum sein. „Schwierig wird es mit unregelmäßigen Steinen,“ fährt der Experte fort, und: „Ein Granitstein aus Limberg ist anders wie der Gneis aus Waidhofen.“ Doch die Mühe des Handwerks lohnt sich, denn die Mauern sind schön und ökologisch. „Man nimmt die Steine aus der Umgebung, die noch dazu recyclebar sind.“

Voglers Fernziel ist es, Kurse im Gartenbereich anzubieten. „Mir ist lieber, irgendwer macht eine Trockensteinmauer als eine mit Fertigbaustoff, der von weit her transportiert wird.“

Nicht nur die geringen Transportkosten sprechen für die Trockensteinmauern, so tummeln sich in ihr an die 130 Tiere. Das ergab eine Studie an der Mosel in den 1980er-Jahren. Der Lebensraum sei sehr abwechslungsreich. Wenn die Sonne auf die Mauer brennt, ist es 30 Zentimeter tiefer finster, feucht und kühl.

Der 49-jährige Schmidataler gibt sein Wissen auch gerne an die Jüngsten weiter: „Im Kindergarten werde ich mit Übungsbausätzen mit Kleinststeinen arbeiten“, erklärt Vogler. Übrigens war er in den 2000er-Jahren bereits als Englischlehrer in den Kindergärten tätig. „Ich bin so ein begeisterter Englischfan, dass ich meine beiden Söhne englischsprachig erzogen habe“, erzählt er enthusiastisch. Denn wenn er etwas macht, macht er es gründlich.

