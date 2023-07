Nur Hollabrunn tanzt beim Klimabonus aus der Reihe

Der Klimabonus soll die Preissteigerungen durch die CO2-Besteuerung abfedern. Anspruchsberechtig sind alle Menschen, die im betreffenden Jahr mindestens sechs Monate ihren Hauptwohnsitz in Österreich hatten. 100 Euro (Sockelbetrag), 150, 185 oder 220 Euro? Die Auszahlungssumme ist abhängig von der örtlichen Infrastruktur. Also 100 Euro in Städten mit Top-Infrastruktur. 220 Euro für die schlecht angebundene Peripherie. Kinder bekommen die Hälfte, mobilitätseingeschränkte Personen immer 220 Euro.

So weit, so durchdacht. Doch der Hund steckt im Detail. Denn dass ein Enzersdorfer oder Kleinkadolzer, der mit einer recht mageren Busverbindung auskommen muss oder eben aufs Auto angewiesen ist, ebenso 185 Euro kassiert wie ein Hollabrunner mit modernem Bahnhof, klingt dann nicht mehr so schlüssig. Für die Kammersdorferin, vier Kilometer neben Kleinkadolz über der Gemeindegrenze, gibt’s die 220 Euro. Ähnlich verhält es sich mit Breitenwaida & Co., Hollabrunns südlichen Katastralgemeinden. In der Nachbargemeinde Göllersdorf gibt's 220 Euro.

Warum zählen nun also gewisse Orte, die über überschaubare öffentliche Verkehrsanbindungen verfügen, nicht zur Kategorie 4?

„Kategorisierung von Statistik Austria“

Die NÖN fragte im zuständigen Klimaschutzministerium nach. Sprecher Samson Sandrieser-Leon erklärt: „Die regionale Kategorisierung wurde von der Statistik Austria vorgenommen. Berücksichtigt wurde nicht nur die öffentliche Anbindung, sondern auch die gesamte Infrastruktur. Wenn es zum Beispiel Ärzte, Apotheken, Schulen oder Einkaufsmöglichkeiten gibt, fällt man nicht in die Kategorie 4.“

An Hollabrunns Klimaschutz-Stadtrat Josef Keck (ÖVP) seien bislang noch keine Beschwerden herangetragen worden. Für Hollabrunns Grünen-Klubobmann Georg Ecker ist die Problematik eine Bestätigung der ständigen Forderung nach besseren Öffi-Verbindungen innerhalb der Gemeinde – auch am Wochenende: „Das geht! Wir brauchen g’scheite Pendlerverbindungen und ein Anrufsammeltaxi am Wochenende. Das sind grundlegende Dinge, die man ohne Auto benötigt, um nicht auf Freunde oder Familie angewiesen zu sein.“ Dieses Grundangebot bewege sich auch in einem finanziell darstellbaren Rahmen und man müsse gerade an jene Leute denken, die sich gar kein Auto leisten können.

Natürlich sollten Gemeinden mit vielen KGs nicht über einen Kamm geschert werden; insgesamt sei der Klimabonus aber sehr positiv zu sehen, denn so würden alle von der öko-sozialen Steuerreform profitieren, sagt Ecker.

NÖN-Check - Wer auf www.klimabonus.gv.at die Postleitzahl seiner Heimatgemeinde/seines Heimatortes eingibt, bekommt folgenden Betrag ausgewiesen: