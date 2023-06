Ersthelfer befreite Lenker aus Unfallfahrzeug

In Guntersdorf heulten Mittwochnachmittag (27.6.) die Sirenen, die Feuerwehrmitglieder wurden zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung auf der Landesstraße 1035 in Richtung Pernersdorf alarmiert. Nach den Kameraden aus Watzelsdorf trafen die Guntersdorfer als zweite Wehr am Unfallort ein. Dort lag ein Pkw seitlich im Feld. Der Fahrer war bereits vom Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit worden und befand sich in einem Linienbus, der zum Unfall gekommen war.

Die Kameraden aus Guntersdorf stellten umgehend den Brandschutz für das verunglückte Fahrzeug sicher und betreuten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die FF Wullersdorf war ebenfalls binnen weniger Minuten am Einsatzort. Da sich keine Person mehr im Fahrzeug befand, stimmten sich die Kameraden mit dem Einsatzleiter und der Polizei ab.

Die Bergung des Unfallautos übernahmen die Kameraden aus Pernersdorf.

Im Einsatz waren: