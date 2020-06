Die Wasserversorgung wird in den Gemeinden zunehmend zu einer Herausforderung. Auch im Bezirk werden viele bereits mit EVN-Wasser vollversorgt. Die NÖN hörte sich um, wie entspannt oder angespannt die Situation in den Kommunen derzeit gesehen wird.

Die Bezirkshauptstadt hat eine jährliche Fördermenge von rund 1,4 Millionen m zu verzeichnen. Das Leitungsnetz verläuft auf einer Gesamtlänge von rund 170 Kilometern. Die Versorgung erfolgt über sechs Brunnenfelder mit insgesamt sieben Brunnen. Stadtwerke-Leiter Thomas Bauer unterstreicht die Qualität: „Es ist hervorragendes Grundwasser aus der Urdonau.“ Die Fördertiefe betrage im Schnitt 25 Meter. Es sei keine Wasserbehandlung notwendig, da sämtliche Trinkwasserwerte eingehalten werden. „Es wird auch kein Kalk entfernt, da das zum einen relativ teuer ist und zum anderen auch gute Inhaltsstoffe, wie etwa Magnesium, reduziert“, erläutert Bauer.

Nach der langen Trockenperiode helfe der Regen, dass sich der Grundwasserspiegel erholt. Wasserprobleme seien derzeit nicht zu verzeichnen. Kleine Ausnahme: Der Kalkgehalt des Brunnens 4A sei in letzter Zeit etwas gestiegen. „Das dürfte auf die geringe Regenmenge der letzten Jahre zurückzuführen sein“, meint Bauer. Die ergiebigsten Brunnenfelder der Stadtgemeinde sind Magersdorf (Brunnen 1) und Steinfeld (4A und 4B). In der Steinfeldgasse, Richtung Sonnberg, ist das Brunnenfeld 7 in Planung. Versorgt werden die Stadt und fast alle Orte. Nur die Katastralgemeinden ab Kleinstetteldorf haben EVN-Wasser.

Wasserüberschuss wird in den Hochbehälter Magersdorf gepumpt. Dieser steuert die gesamte Anlage. Je nach Wasserstand schalten die einzelnen Pumpen ein oder wieder aus.

Und wie sieht es mit den zahlreichen privaten Pools aus? „Die sind grundsätzlich über die Hauswasserleitung zu füllen, was kein Problem darstellt, da die Wahrscheinlichkeit, dass alle gleichzeitig füllen, eher gering ist“, sagt der Stadtwerke-Chef. Problematisch wären nur Füllungen über Hydranten. Diese sind grundsätzlich untersagt. Ausnahme: die Erstbefüllung von neu errichteten Pools oder Gartenteichen über Voranmeldung beim Wasserwerk und mit Wasserzähler.

Von 30 Härtegraden auf nur noch 13

„Die Versorgungssicherheit ist sehr angestiegen, ebenso die Wasserqualität“, bereut Bürgermeister Josef Reinwein kein bisschen, dass die Gemeinde Göllersdorf das Wassernetz verkauft hat. „Wir haben jetzt 13 Härtegrade, früher waren es 30 oder mehr.“ Vor dem Verkauf hätte es in Großstelzendorf Probleme mit der Versorgung gegeben. Da wurde der Hochbehälter der Katastralgemeinde über eine Wasserleitung von Breitenwaida versorgt. „Der Hochbehälter mit etwa 100 Kubikmeter Wasser war im Sommer immer leer“, erinnert sich Reinwein.

Pools müssen in Göllersdorf übrigens mit dem Gartenschlauch befüllt werden, wie der Bürgermeister informiert. Früher habe das die Feuerwehr übernommen, weil es den Bürgern einfach zu langsam ging. „Das hat aber überhandgenommen“, schob die Gemeinde einen Riegel vor.

Die Stadtgemeinde Pulkau bezieht ihr Trinkwasser ausschließlich von der EVN. Im neuen Siedlungsgebiet in der Hauptstraße und zum neuen Kindergarten am Mühlbach erfolgt ein Ausbau des städtischen Wasserversorgungsnetzes.

In Retz gibt es drei verschiedene Formen der Trinkwasserversorgung: Ein Großteil der Liegenschaften im Stadtgebiet und in den Katastralgemeinden Unter- und Obernalb wird vom gemeindeeigenen Brunnen versorgt. In der Gemeinde Hofern erhalten die Bewohner ihr Trinkwasser von der Stadtgemeinde Hardegg. Für Kleinhöflein und Kleinriedenthal liefert die EVN das Wasser. Für die Großgemeinde Retz besteht ein Vertrag mit der EVN über eine Notversorgung.

Das komplette Wasser in der Marktgemeinde Hadres kommt von der EVN. „Wer einen Pool hat, kann das Wasser bei einem Hydranten mit einem mobilen Wasserzähler entnehmen. Der Verbrauch wird dann an die EVN weitergeleitet und verrechnet“, erklärt Amtsleiter Robert Schild. „Das Wasser, das die Bauern für ihre Landwirtschaft benötigen, wird aus zwei Ortsbrunnen gewonnen.“ Bisher gebe es keine Engpässe.

In dieselbe Kerbe schlagen Pernersdorfs Bürgermeister Johann Kettler und Alberndorfs Gemeindechef Christian Hartmann. Die Landwirte nutzen den Gemeindebrunnen für die Bewässerung. Wasser aus der Pulkau zu entnehmen, sei im Übrigen nicht erlaubt.