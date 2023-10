Drittschönster Platz Österreichs: „Ganz Hardegg jubelt!“

„Das Telefon rennt heiß, gerade hat die Landeshauptfrau angerufen. Wir sind hochzufrieden mit Platz drei. Ganz Hardegg jubelt!“, verkündete Bürgermeister Fritz Schechtner am Tag nach der Show im NÖN-Telefonat. Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska hatte sich für sein Wahl-Heimatbundesland ins Zeug gelegt und mit bewährtem Schneckerl-Schmäh an seine Wiener Freunde appelliert, für Niederösterreich zu voten. Genauso tat ORF-NÖ-Mann Thomas Birgfellner sein Bestes, Hardegg ins rechte Licht zu rücken. Mit Erfolg.

„Es ist immer auch Glück dabei. Jeder hat sich viel Mühe gegeben und alles super hergerichtet“, war Schechtner auch von den acht Konkurrenten angetan. Er hatte Oberösterreich stark auf seiner Rechnung. Doch nach Jury- und Publikumsvoting musste Hardegg nur zwei anderen Mitstreitern den Vortritt lassen: der Eisriesenwelt in Werfen (Salzburg) sowie dem großen Sieger, der Burg Landskron in Kärnten.

Tiroler boten Schnitten für Wein

Es sei beeindruckend gewesen, den Ablauf einer solchen Show und den Backstage-Bereich mitzuerleben, erzählt der Bürgermeister. Zehn Hardegger waren im Studio dabei, zehn in der Fanmeile. „Neben uns waren die Tiroler. Die haben es sich auf unsere Grünen Veltliner gestanden. Sie haben uns dann schon Mannerschnitten für den Wein angeboten, bis wir bald selber nichts mehr zu trinken hatten“, lacht Schechtner.

Der Nationalpark-Wein, ein DAC, sei jedenfalls auch bei der After-Show-Party sehr gefragt gewesen. „Zum Glück hatten wir so viel dabei.“

Jetzt freuen sich alle schon auf die Feierstunde, die es für den ersten niederösterreichischen Stockerlplatz geben wird. Den Schwung aus dem großen TV-Auftritt wollen die Hardegger mitnehmen: „Wir erhoffen uns schon einen Werbeeffekt. Der war in den letzten Wochen schon zu spüren“, berichtet Schechtner von Gästen, die gekommen waren, weil sie den Hardegger „9 Plätze - 9 Schätze“-Auftritt in den Medien verfolgt hatten.

Am Tag nach der Show war in der kleinsten Stadt Österreichs übrigens nichts los. Es war regnerisch. Da bleiben die Besucher meist aus, berichtet der Bürgermeister: „In Hardegg kommt man nicht einfach vorbei, das muss man sich vornehmen. Und wenn's ein schöner Tag ist, dann kommen die Besucher schon in der Früh. Wenn schlechtes Wetter ist und nur die 89 Hardegger unterwegs sind, dann ist das wenig“, schmunzelt er.