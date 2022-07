Untermarkersdorf Abgängige Frau wohlbehalten gefunden

E in glimpfliches Ende nahm am Donnerstag eine Personensuche in Untermarkersdorf. Eine 78-jährige Frau war seit Donnerstag spätabends unauffindbar. Kurz nach Mitternacht konnte sie unverletzt von den Einsatzkräften gefunden werden.