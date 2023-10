Älteste in der Gemeinde: „Jetzt bin ich halt 100 Jahre alt“

Hilde Fuchs feierte am 10. Oktober ihren Hunderter im Familienkreis und mit zahlreichen Gratulanten, darunter Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss, der der Jubilarin eine Glückwunschkarte und Goldmünzen von Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner überreichte. Vonseiten der Gemeinde gratulierten Bürgermeister Josef Fürnkranz, Vize Erich Greil und Ortsvorsteher Andreas Kornherr mit Blumen und Geschenkkorb.

„Was muss man tun, um 100 Jahre alt zu werden?“, wurde das Geburtstagskind mehrfach gefragt. „Ich weiß es auch nicht, jetzt bin ich halt 100 Jahre alt“, lächelt Hilde Fuchs, geborene Widl, verschmitzt. Bis heute führt sie, mit Unterstützung von Caritas und Familienmitgliedern, ihren eigenen Haushalt in ihrem Elternhaus. Eigentlich heiße sie Brunhilde, erklärt sie, aber „der Name hat mir nie wirklich gefallen, daher sage ich lieber, ich bin die Hilde“.

Ursprünglich hätte sie einen Beruf erlernen wollen, und ihr jüngerer Bruder sollte die elterliche Landwirtschaft übernehmen. Aber es kam anders: „Mit nur 19 Jahren ist er 1944 im Krieg in Frankreich umgekommen. Später habe ich mehrmals das Grab von meinem Bruder auf dem Soldatenfriedhof in der Normandie besucht“, erzählt sie der NÖN. „Ich konnte meine Eltern nicht im Stich lassen und musste in der Landwirtschaft mithelfen.“

Sie habe dann aber großes Glück gehabt, denn 1950 heiratete sie Karl Fuchs aus Peigarten, der ebenfalls in der Landwirtschaft tätig war und zu ihr nach Untermarkersdorf in ihr Elternhaus zog. Das Ehepaar bekam drei Kinder, und heute hat Hilde Fuchs sechs Enkelkinder und sieben Urenkeln.

„Als mein Mann vor 30 Jahren verstorben ist, habe ich viele Reisen mit einer Freundin unternommen, wie nach Spanien, Italien und auch Israel“, erinnert sich die rüstige und derzeit einzige 100-Jährige in der Marktgemeinde Hadres.