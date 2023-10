Im Gasthof Pulkautaler war's „Afoch sche“

Bekannte Austro-Pop-Songs gab es beim „Pulkautaler“ in Untermarkersdorf zu hören. „Ich plane in Zukunft vermehrt Veranstaltungen in dieser Richtung“, meint Wirt Andreas Grnia, der wie viele andere Gastronomen unter den Auswirkungen von Corona finanzielle Einbußen hinnehmen musste.

Das Trio „Afoch Sche“ mit Roman Schöber, Tom Stöckl und Margot Wendt trat zum ersten Mal in dieser Formation auf. Die Unterstinkenbrunnerin Wendt schreibt selbst Songs in Mundart. „Mein persönliches Lieblingslied ist ‚Jetzt‘, das habe ich letztes Jahr geschrieben und komponiert“, sagt sie. Ihr liebster Austro-Pop-Song, „Für immer jung“, stand an diesem Abend ebenfalls am Programm. Der Kontakt zur Gruppe entstand durch Gemeinderätin Marion Reischl, die vor Kurzem auch ein Konzert im alten Seitweg organisiert hatte.

Den Gästen gefiel es und sie freuen sich auf die nächste Veranstaltung bei ihrem Wirten.