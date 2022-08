"Im weißen Rößl" mit viel Witz, Schmäh und musikalischem Können

Werbung

Vizewinzerkönigin Katharina Baumgartner hat großen Erfolg mit ihren Weinen. Die Idee, den Wein via Lautsprecher mit Musik zu beschallen, hat viel Aufmerksamkeit bekommen, auch bei internationalen Weinwettbewerben. In Zukunft will sie neben der Weinproduktion verstärkt mit kulturellen Veranstaltungen in der Baumgartner-Domäne, dem Sitz des Familienunternehmens in Untermarkersdorf, in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten.

Jüngst lud sie das Sängerpaar Christine und Camillo dell’Antonio ein, um das bekannte Singspiel von Ralph Benatzky, „Im weißen Rößl“ aus dem Jahr 1930, als Duo aufzuführen. Wie das geht? Das konnten die beiden Opernsänger, er Tenor, sie Sopranistin, die privat ein Paar sind, jetzt unter Beweis stellen. Mit wenigen, aber markant ausgewählten Requisiten und kleiner Bühne, die den Wolfgangsee darstellen sollte, gelang es den beiden, das Stück in Zweierbesetzung der Rollen mit Witz, Schmäh und großem musikalischen Können zu spielen. „Mit unseren Aufführungen, die zwischen Musik und Comedy liegen, sind wir für Kabarettisten die Opernsänger, und von der anderen Seite, der Klassik, werden wir mit unserem humorvollen Tun als Komiker gesehen“, amüsieren sich die dell‘Antonios über Versuche, ihr künstlerisches Programm eindeutig einzuordnen.

Das Einbeziehen des Publikums ist ihnen wichtig, die Besucher werden bewusst zum Mitsingen animiert. Und wer könnte da wirklich ruhig sitzen bleiben, wenn so bekannte Lieder zum Besten gegeben werden wie „Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau“.

Zwischendurch gab es eine Weinverkostung unter der fachkundigen Erklärung der Jungwinzerin Katharina Baumgartner – bei ausverkaufter Veranstaltung.

