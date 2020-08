Bei herrlichem Wetter empfingen Klaus Gössl und Gerda Lebensaft die Gäste des 19. Weinviertler Kellergassenkulinariums in der Untermarkersdorfer Kellergasse. Das zweitägige Event rund um Genuss, Geselligkeit und Bewegung war wie in den vergangenen Jahren ausgebucht.

In sieben Kellern wurden sieben Gänge von sieben Spitzenköchen serviert, dazu gab’s eine ebenso spitzenmäßige Weinauswahl – hier waren es allerdings 14 an der Zahl. Im Keller von Alfred Seidl bekamen die Teilnehmer einen Gruß aus der Küche von Petra Rammel, die normalerweise im Gasthaus zum Goldenen Engel in Hollabrunn aufkocht.

Der ehemalige Hollabrunner Gemeinderat Denis Thompson und seine Gattin Christine gehörten zu den Ersten, die das kalte Weinbratl, serviert von Gastronomin Eva Raymund, genossen. Sie unterhielten sich bestens mit dem Hadreser Bürgermeister Josef Fürnkranz und seiner Gattin Marlene.

Schon traditionell kochte Philipp Wagner das Fischgericht auf, das im Himmelbauer-Keller kredenzt wurde. Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Maria Kappe genossen die kulinarische Wanderung gemeinsam mit Heldenbergs Bürgermeister Peter Steinbach und seiner Gattin Christine sowie dem Ehepaar Martin und Edith Schenter.

Nach leckerem Surf and Turf im Literaturkeller und der süßen Nachspeise ging’s für die illustre Gruppe in den Markward Keller von Familie Baumgartner. Dort erzählte der Landtagsabgeordnete seiner Runde fast unaufhaltsam Witze, während Manfred Baumgartner, Kellerbesitzer und Chef der Finanzpolizei, zum Abschluss einen Käseteller und bei Bedarf ein Schnapserl servierte.