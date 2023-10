Lesung, Musik, Gesang & Ausstellung im Krinzinger Lesehaus

Die jüngste Veranstaltung im Krinzinger Lesehaus in Untermarkersdorf hatte erstmals ausgesprochen interdisziplinären Charakter: Lesung, Musik, Gesang und Ausstellung. „Ich freue mich wahnsinnig, dass diese unterschiedlichen künstlerischen Formen hier in diesem kleinen Presshaus möglich geworden sind“, sagte Galeristin Ursula Krinzinger in ihren einleitenden Worten.

Aufhänger der Veranstaltung war die Buchpräsentation von „Kaffeegasse“ des Künstlers Peter Hauenschild und der Kulturredakteurin Mia Eidlhuber.

Das Buch vermittelt den Prozess der Renovierung des Hauses von Hauenschild in der Kaffeegasse in Mitterretzbach. Hauenschild, der seit 2021 in diesem alten Streckhof wohnt, hat diesen Renovierungsverlauf in Hunderten von Skizzen dokumentiert - und jetzt ist daraus, zusammen mit literarischen Skizzen von Mia Eidlhuber, ein Buch entstanden.

„Ich wollte damit die Transformation eines alten Lehmhauses im Weinviertel zeichnerisch festhalten“, meinte der Künstler. Mit der Planung war der Lehmexperte Andreas Breuss beauftragt worden, der ebenfalls ein Haus in Mitterretzbach bewohnt. Mit der behutsamen Renovierung startete gleichzeitig auch eine intensive künstlerische Auseinandersetzung – einige von Hauenschilds Zeichnungen wurden im Lesehaus ausgestellt.

Das Haus in der Kaffeegasse entpuppt sich als künstlerisches Motiv mit extensiver Symbolik: das Weinviertel als Experimentierraum für ökologisches Bauen und als Sammelpunkt von Künstlern, Schriftstellern und Zweitwohnsitzern.

Homeoffice am Land, zu den Klängen der Kreissäge

Eine davon ist Eidlhuber, die vor einigen Jahren nach Immendorf gezogen ist. Sie lieferte die literarischen Skizzen, einen Essay und eine Dokumentation in Form von Tagebucheinträgen, die gedanklich das Haus, die Umgebung und das Leben am Land umkreisen. „Ich mache Homeoffice am Land, die Kreissäge auf der Baustelle der Nachbarn stört mich dabei nicht“, notierte sie im Juli 2019. Auf diese Art unternimmt Eidlhuber den Versuch, sich der zeichnerischen Dokumentation Hauenschilds anzunähern.

Für die musikalische Begleitung sorgten Dirigent, Pianist und Kunstsammler Michael Klaar am Piano und Reinhard Lehninger mit Gesang. Letzterer ist in der Region auch als Sänger beim Arnold-Schönberg-Chor, als Fotograf und Sternenbeobachter und natürlich als Arzt in Retz vielen gut bekannt.

Im Anschluss klang die Veranstaltung beim benachbarten Weingut Himmelbauer aus.