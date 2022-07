Monika Helfer las aus "Löwenherz" im Krinzinger Lesehaus

Werbung

Die bekannte Vorarlberger Autorin Monika Helfer las im Krinzinger Lesehaus in Untermarkersdorf aus ihrem neuesten Roman „Löwenherz“, in dem sie sich an ihren kleinen Bruder Richard erinnert. Seit ihrem 20. Lebensjahr hat sie zahlreiche Romane, Erzählungen, Hörspiele, Drehbücher, Theaterstücke und Kinderbücher veröffentlicht. Weniger bekannt sind ihre visuellen künstlerischen Arbeiten, die sie erst 2021 in der Bregenzer Galerie Lisi Hämmerle präsentierte.

Das schriftstellerische Werk von Monika Helfer wurde unter anderem mit dem Österreichischen Würdigungspreis für Literatur, dem Österreichischen Kinder- und Jugendpreis, dem Solothurner Literaturpreis und zuletzt mit dem Johann-Peter-Hebel-Preis ausgezeichnet. Ihre Familien-Trilogie „Die Bagage“ (2021), „Vati“ (2021) und „Löwenherz“ (2022) findet sich auf der Bestsellerliste des „Spiegel“.

Helfer sei eine Chronistin eines ganzen Jahrhunderts, betont der Klappentext. In ihrer Lesung hat die Autorin das bewiesen: Das große Publikum lauschte aufmerksam der Lesung aus dem Roman, in dem Lebenserinnerungen zu Literatur wurden.

Am Ende gab es die Gelegenheit, die Bücher am Büchertisch der Buchhandlung Alexowsky zu erwerben und von der Autorin signieren zu lassen. Anschließend wurden Wein und ein rustikales Buffet im Presshaus des Weingutes Himmelbauer angeboten.

