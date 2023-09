Opernstars und Weinkost in der Domäne Baumgartner

Die Domäne Baumgartner war Schauplatz eines besonderen Abends: Freunde und Geschäftspartner der Familie wurden zu einem unterhaltsamen Abend mit dem bekannten Opernsängerpaar Christine und Camillo dell’Antonio eingeladen.

Begleitet wurde die Veranstaltung von einer exquisiten Auswahl von hauseigenen Weinen. Katharina Baumgartner oder Kathi, wie sie liebevoll von ihren Freunden und ihrer Familie genannt wird, moderierte durch den illustren Abend.

Der imposante Weinverkostungsraum in der Domäne wird zunehmend zu einem kulturellen Hotspot in der Region. Vergangenes Jahr führten die beiden sympathischen Sänger – er Tenor, sie Sopranistin – in der Baumgartner-Domäne ihre komödienhafte Operette „Zu zweit im Weißen Rössl“ nach Ralph Benatzky auf.

Diesmal gaben sie eine Auswahl aus ihrem Gesangsrepertoire, von Vivaldi bis Lehàr, von Klassik bis Romantik, zum Besten. Die beiden werden als die lustigsten Opernsänger der Welt bezeichnet.

Unter den Gästen waren der ehemalige Nationalratsabgeordnete Josef Höchtl – für ihn sind Lachen und Humor die beste Medizin für ein langes Leben –, Baumeister Hans Brabenetz mit Sohn Daniel sowie Gemeindearzt Bernhard Grusch und seine Gattin Jasmin.

