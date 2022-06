Premiere im Romantiktheater lockte TV-Teams an

Werbung

Das beliebte Romantiktheater eröffnet seine Saison mit einer neuen Operettenproduktion, dem „Karneval in Venedig“. Komponist Roland Baumgartner, Gründer des einzigartigen Operettenzentrums im aufgelassenen Ziegelhof, konnte dafür wieder exzellente Opernsänger und Schauspieler engagieren. Zur Premiere waren sogar zwei Fernsehteams aus Rumänien und Kanada angereist, um das neueste „Fest der Freude“ zu dokumentieren.

Das Stück zeichnet sich durch Humor, eingängige Melodien, Tanz, Liebe und Turbulenzen aus. Ort des Geschehens ist das Haus des reichen venezianischen Edelmannes Claudio Denaro (Lucian Stifter), der seine Tochter Bianca (Marina Bee) mit einem französischen Adeligen vermählen will. Die Verlobung soll am Abend beim Karneval-Diner bekannt gegeben werden. Aber Bianca liebt einen anderen, den armen Musiker Gustavo (Martin Ganthaler). Und Denaros Gattin Graziella (Catarina Coresi-Lal) scheint mehr an ihren kostbaren Schmuck zu denken, als ihren Gemahl wirklich zu lieben.

Ein teuflischer Plan, der aus dem Ruder läuft …

Denaro zweifelt, ob er tatsächlich von der Familie geliebt wird oder ob sie ihn nur wegen seines Geldes mag. Da schlägt ihm sein Diener Luigi (Richard Baumgartner) einen „teuflischen Plan“ vor: Man solle verkünden, dass Denaro sein ganzes Vermögen auf einen Schlag verloren hätte, dann würde man sehen, wer ihn wirklich liebe. Um Mitternacht würde man das „Spiel“ aufdecken, schließlich sei ja Karneval.

Denaro unterschreibt einen Schuldschein und riskiert damit sein gesamtes Vermögen. Nur der indische Maharadscha Rundi (Theodore Coresi) könnte ihn retten, doch dieser verlangt Gattin Graziella als Pfand für die Sicherheit des Kredits. Sollte Denaro seine Schulden nicht bis Mitternacht bezahlen können, müsste sie sich in den Harem des Maharadschas begeben. Als Graziella ihrem Ehemann auf die Schliche kommt und einen raffinierten Gegenschlag entwirft, wird es richtig turbulent, ehe es am Ende zu einer überraschenden Auflösung kommt.

Mit dabei waren auch Yuko Mitani in der Rolle der Salina, Fernando Hernandez als Paolo, Helmut Seufert spielte den ehrwürdigen Dogen und Benjamin Baumgartner übernahm die Rolle des Giovanni.

Bei der Premierenfeier mit den Schauspielern, Musikern und Freunden des Hauses fand im Garten eine kleine Modeschau der Hanna-Trachtenmanufaktur aus Wien statt, die von Intendant Baumgartner humorvoll moderiert wurde.

