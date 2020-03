99 Besucher finden im „Romantik Theater“ in Untermarkersdorf Platz. Die Spielzeit 2020 soll in dem Pulkautaler Ort daher im Mai wie vorgesehen eröffnet werden.

Dem Coronavirus zum Trotz beginnen in diesen Tagen die Proben zur diesjährigen Produktion des Theaters, in dessen Besetzungsliste erstmals die im Bezirk Korneuburg ansässige Musicaldarstellerin Isabella Osaben aufscheint. Sie wird in der von Roland Baumgartner verfassten Kriminaloperette in zwei Akten, „Die goldene Maske“, deren Handlung in Wien angesiedelt ist, die Mexikanerin Cäcilia Gonzales darstellen.

„Mit 99 Sitzplätzen ist das Romantik Theater nicht von einer Schließung betroffen und durch die Anwendung aller Möglichkeiten der Desinfektion ein sicherer Platz für einen Ganztagesausflug“, heißt es seitens des Veranstalters.