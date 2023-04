Tolles Kinderprogramm beim Familienwandertag

Die ÖVP-Frauen „Wir Niederösterreicherinnen“ gibt es seit zehn Jahren im Pulkautal. Um dieses Jubiläum zu feiern, wurde nach Untermarkersdorf zum Familienwandertag geladen. Gestartet wurde beim Weinbaumuseum. Weiter ging es über die Kellergasse zum Wohlfühlplatz in Alberndorf und dann wieder zurück. Die Strecke war insgesamt 5,3 Kilometer lang.

Wir-Niederösterreicherinnen-Obfrau Maria Just hat sich besonders über die Teilnahme von 60 Kindern gefreut. Für diese war eine Rätselrallye vorbereitet, bei der es knifflige Aufgaben zu lösen galt. Am Ende stand eine Verlosung auf dem Programm, bei der die Kinder Gutscheine der Buchhandlung Alexowsky gewinnen konnten. Die fröhliche Schlussveranstaltung mit Aufstrich-Broten und Kuchen fand neben dem Weinbaumuseum statt. Als zusätzliches Kinderprogramm wurden mit Clara Zeiszl große und kleine Seifenblasen kreiert. Agnes Seidl, Spezialistin für Kinderschminken, hatte alle Hände voll zu tun, für jedes Kind eine individuelle Maske zu malen. Weiters bot Alexander Gröschl Führungen durch das Weinbaumuseum an.

Landtagsabgeordneter Richard Hogl sowie Elisabeth Schüttengruber-Holly, sie ist Bezirksleiterin der „Wir Niederösterreicherinnen“, die Bürgermeister Josef Fürnkranz (Hadres), Christian Hartmann (Alberndorf), Andreas Sedlmayer (Haugsdorf), der Hadreser Vizebürgermeister Erich Greil und der Untermarkersdorfer Ortsvorsteher Andreas Kornherr schauten bei der Veranstaltung ebenfalls gern vorbei.

