Weingut Himmelbauer: „Wir wollen die Liebe zum Wein weitertragen“

Nach dem plötzlichen Tod von Winzer Edi Himmelbauer Anfang September 2022 hat sich die Familie rund um die Witwe Elisabeth Himmelbauer entschlossen, das Weingut weiterzuführen.

„Wir sind dankbar für die schönen Erinnerungen mit ihm und für alles, was er für uns und das Weingut geleistet hat“, hat sich die Familie jüngst in einer Aussendung für die große Anteilnahme bedankt, und weiter heißt es: „Die Liebe zum Wein, die uns alle verbindet, wollen wir weitertragen. Gemeinsam halten wir den Anspruch an die Qualität unserer Weine hoch und werden das Weingut in diesem Sinne weiterführen.“

Letztes Jahr im Juni hat Schwiegersohn Norbert Striedinger mit der Heirat der ältesten Tochter Sophie offiziell den Familiennamen Himmelbauer angenommen und hat im Oktober seine Leidenschaft für den Wein zum Beruf gemacht. Er packt in Weingarten und Keller tatkräftig an und kümmert sich als Betriebsführer um alle Agenden rund um das Weingut.

Neue Himmelbauer-Weine werden kreiert

Clara, die jüngste der drei Töchter, befindet sich gerade in Neuseeland und bringt ihr Wissen bei der Weinlese vor Ort ein. Im Mai wird sie zum Weinbau-Studium nach Wien zurückkehren und dann gemeinsam mit Norbert an der Pflege der Weingärten und der Kreation neuer Himmelbauer-Weine arbeiten.

Die Qualitätskontrolle bleibt bei Winzerin Elisabeth, die von den Töchtern Sophie und Anna dabei fachkundig unterstützt wird. Vor Kurzem wurde der Gemischte Satz „Weites Land 2022“ abgefüllt. Besonders stolz sei man auch auf Edis Rotweine, Merlot und Cabernet Sauvignon, die man ab sofort verkosten könne.

Die Himmelbauers freuen sich über Besuch bei der offenen Kellertür am 18. und 19. Juni, 23. und 24. Juli und 27. und 28. August im Himmelbauer-Presshaus in der Untermarkersdorfer Kellergasse.

