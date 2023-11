Katharina Baumgartners Orange Wine groß am Ring

Die Untermarkersdorfer Winzerin Katharina Baumgartner präsentierte im Rahmen einer Charité-Veranstaltung für den Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser zur Prävention von Gewalt gegen Frauen ihren international prämierten „Orange Wine“ in der „Billa Corso“-Weinbar in der Wiener Ringstraßengalerie.

Bekannt ist Baumgartner durch ihre Musikweine geworden, mit denen sie ihre innovativen Ideen in das über 300 Jahre alte Traditionsunternehmen Domäne Baumgartner eingebracht hat. „Es ist für mich eine große Ehre, mit 25 Jahren schon Geschäftsführerin des größten Weinguts Österreichs zu sein, und auch, dass meine Innovationen mit dem Liese-Prokop-Frauenpreis für Wirtschaft und Unternehmertum ausgezeichnet wurden.“ Weiters haben auch die Winzerinnen Silvia Heinrich aus Deutschkreutz und Marion Ebner-Ebenauer aus Poysdorf ihre edlen Tropfen vorgestellt.

„Bei unseren Kooperationen mit lokalen Betrieben setzen wir einen Fokus auf die Förderung von Unternehmen in weiblicher Hand. Unternehmerinnen, Bäuerinnen und Frauen in Führungspositionen sind immer noch in der Minderheit – sie gehören vor den Vorhang geholt“, betonte der Vorstand von REWE International, Marcel Haraszti, an dem Abend.

Die Eintrittsgelder der Veranstaltung in der Höhe von 3.000 Euro wurden an den Verein gespendet.