Als im vergangenen Jahr die Wasserrechnung der Gemeinde ins Haus eines älteren Ehepaares flatterte, folgte der Schock: 25.000 Euro sollte es bezahlen. Wie sich herausstellte, war durch einen Wasserrohrbruch fünf Monate lang unbemerkt Wasser in den Boden versickert. Über 10.000 Kubikmeter wurden so verbraucht, üblicherweise bezahlte man nur etwa 100 Euro pro Jahr.

Für die 77-jährige Hauseigentümerin stellt das eine finanzielle Belastung dar, die nicht so einfach zu bewältigen ist. „Meine Frau müsste die Pension eines ganzen Jahres dafür aufwenden“, erzählt der 85-jährige Pensionist in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ am vergangenen Samstag. Diesen hat das Ehepaar nun eingeschaltet, da es mit der Gemeinde keine Gesprächsbasis mehr sieht.

Das ist für Bürgermeister Helmut Koch allerdings nicht nachvollziehbar. „Man hat uns gebeten, dass wir den Betrag stunden, was wir auch gemacht haben“, schildert dieser den Fall.

Auch der Stadtrat sei damit schon im vergangenen Jahr befasst gewesen und habe beschlossen, 5.000 Euro von der Rechnung nachzulassen. Für die Wahl-Unternalber reicht das aber nicht; sie befürchten, sonst ihr Haus verkaufen zu müssen. Gemeinsam mit dem Rechtsvertreter berufen sie sich auf einen Passus der Bundesabgabenordnung, der der Gemeinde in Ausnahmefällen die Möglichkeit gibt, den Betrag zu erlassen. Ein Wasserrohrbruch sei dafür ein typischer Fall. Einen Rechtsanspruch gibt es allerdings nicht.

"Habe nichts zu verschenken"

„Ich habe nichts zu verschenken, das steht mir gar nicht zu“, kontert Koch und hebt hervor, dass er als Bürgermeister die Interessen aller Bürger vertritt.

Außerdem will er es nicht auf sich sitzen lassen, dass in der Sendung behauptet wurde, die Gemeinde hätte keine Kosten, weil das Wasser aus dem eigenen Brunnen stamme. „Selbstverständlich müssen wir nach wie vor genauso zahlen für das verbrauchte Wasser. Auch die Aufbereitung kostet uns Geld.“

In der kommenden Woche wollen sich die Parteien noch einmal zu Gesprächen treffen, um eine Lösung zu finden. Auch wenn sich die Fronten nun verhärtet haben. „Ich lasse mir sicher nicht drohen, auch nicht durch den ORF“, gibt sich der Bürgermeister kämpferisch.