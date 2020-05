Menschen mit Behinderung begrüßen am Mittwochvormittag (13. Mai) Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit einem Glas Apfelsaft: „Jetzt habe ich mich schon gefürchtet, dass wir einen Schnaps kriegen“, lächelt sie. Die Landespolitikerin ist zu Gast in einer der Caritas-Behinderteneinrichtungen im Weinviertel: Menschen mit Behinderung wohnen im ehemaligen Gutshof des Stifts Göttweig, arbeiten in der Frühstückspension oder am Bio-Bauernhof.

Erste Station des Rundgangs, der nicht ohne Fiebermessung, Händedesinfektion und Nasen-Mund-Schutz startet, ist „OBENauf“: Die Frühstückspension mit fünf Zimmern bietet Arbeit für 15 Caritas-Klienten. Das 2016 erneuerte Haus ist coronabedingt seit 16. März geschlossen. Claudia Buchmayer freut sich schon auf die Wiedereröffnung.

"Ist schon die Decke auf den Kopf gefallen"

Sie will wieder das Frühstück anrichten, im Service tätig sein und Gäste willkommen heißen. Buchmayer nimmt den Notbetrieb in dieser Werkstätte in Anspruch: „Ich bin schon sehr froh, dass ich wieder da sein kann, weil zu Hause ist mir schon die Decke auf den Kopf gefallen.“ Die Übernachtung ist ab Juni möglich, der Quartiergeber erhält gerade täglich Anrufe: Baufirmen suchen verstärkt nach Übernachtungsmöglichkeiten für Mitarbeiter.

Frühstück wird im Gastro-Betrieb ab nächster Woche serviert. „Das ist sehr besonders: Jedes Frühstücksei wird bemalt“, schildert Caritas-Präsident Michael Landau, der zu den „OBENauf“-Stammgästen zählt.

Langsam zurück in den Alltag

Teschl-Hofmeister ist froh, dass erste Lockerungen zurück in den Alltag führen, denn gerade für Menschen mit Behinderung ist es „unglaublich wichtig, eine klare Struktur und Orientierung zu haben“. Landau dankt dem Land NÖ für die Unterstützung: Es sei zuletzt wichtig gewesen, dass Wohngruppen im ganzen Land weitergeführt und ein Notbetrieb in den Tagesstätten möglich war. „Wenn bald das Angebot im OBENauf wieder startet, ist das ein ermutigendes Zeichen.“

Franz Enzmann

Die Wohngruppen-Betreuung blieb nahezu unverändert, Sicherheitsmaßnahmen hatten allerdings Gültigkeit. Der Notbetrieb in den Caritas-Tagesstätten bleibt auf Empfehlung vorerst aufrecht. „Wir hielten den Kontakt mit den Angehörigen“, sagt Krottendorfer, dass der Bedarf an der Tagesstätten-Betreuung gerade steigt. Vier Personen sind ab dem 16. März in der Region Weinviertel betreut worden, in Unternalb ein Klient. Die Zahl ist auf 68 Klienten im Weinviertel hinaufgeklettert (Unternalb: 29). 370 Klienten werden ansonsten in der Region betreut (Unternalb: 85).

Das Wäscheservice läuft seit dieser Woche wieder: Die Delegation – darunter Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Vizebürgermeister Stefan Lang – erfährt, dass vor allem Hemden gebügelt werden. Andere Klienten fertigen Schilder für den Klemens Maria Hofbauer-Pilgerweg im Werkraum an, während daneben ein Auto gereinigt wird. Zwei Mitglieder der Künstlergruppe malen unter der großen Linde im Hof.

"Angebote sind wichtig für Menschen mit Behinderung"

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen bald dorthin zurück, wo wir vor Ausbruch der Corona-Krise waren“, betont Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner. „Ganz einfach, weil wir wissen, wie wichtig die verschiedenen Angebote für Menschen mit Behinderung sind. Weil Projekte wie die Frühstückspension OBENauf dabei helfen, ein möglichst barrierefreies Leben zu führen.“

Ein Klient bringt fast zum Schluss des Rundganges ein zwei Monate junges Schaf zum Streicheln vorbei: Das begeistert die Gäste am meisten. Alpakas, Turpolje-Schweinen und Hühnern leben zudem auf dem Gelände - und eines der vielen "Ja, natürlich"-Schweinchen aus der Werbung hat hier seinen Alterssitz.