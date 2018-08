Sabine Stagl lebt mit ihrer Familie in einem Haus in Unternalb, in dem sie auch Wohnungen vermietet. Bislang ohne nennenswerte Schwierigkeiten. Doch die letzten Mieter wurden für sie zum Horror.

Nicht nur, dass sie nie Geld sah, störten miserable Müllentsorgung und lautstarke Streitereien den Frieden. Als die 52-Jährige das Gespräch suchte, wurde sie attackiert. Von da an wurde es noch schlimmer.

