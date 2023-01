Täufer, Hutterer und Habaner: Eine Spurensuche und eine Wiederkehr

Im Jahre 2019 fand hier in Unternalb über Vermittlung von Kardinal Schönborn der „Bruderhof“, eine moderne Täufergemeinde, im ehemaligen Freihof des Retzer Dominikanerklosters Aufnahme. Historiker Werner Lamm begab sich für die NÖN auf Spurensuche, wo denn diese Wiederkehr ihren Ursprung hat.

Im 16. Jahrhundert war die Welt durch die Entdeckung neuer Erdteile, durch die Entwicklung der Wissenschaften und durch den Humanismus gewaltig im Umbruch und Europa war schon lange nicht mehr von einer einheitlichen katholischen Religion geprägt. Immer wieder waren in den verschiedenen Ländern neue Religionsinterpreten, wie Petrus Valdes, John Wycliff, Jan Hus, Ulrich Zwingli oder Johannes Calvin, aufgetreten. Martin Luther war 1517 mit seinem Thesenanschlag in Wittenberg zwar der bedeutendste Reformator, aber keineswegs der Einzige.

Bereits wenige Jahre später entstand in Zürich um Konrad Grebel die „Täuferbewegung“ mit zunehmender Kritik an der Kindertaufe und dem Ruf nach weiteren Reformen; eine Bewegung, die sich rasch über Süddeutschland und Tirol ausbreitete. Jakob Hutter, aus Südtirol kommend, propagierte überdies die Gütergemeinschaft und das Leben der Gemeindemitglieder in sogenannten „Bruderhöfen“ und wurde damit zum Begründer der Hutterer.

Habaner-Keramik & Co.: Perfektion im Handwerk

Als seine Anhänger in ihrer Heimat verfolgt und vertrieben wurden, kamen sie über Inn und Donau bis ins Weinviertel und nach Mähren, da sich dort einige Adelsgeschlechter großzügig erwiesen und den Täufern, die gute und verlässliche Handwerker waren, die Niederlassung in ihren Gebieten ermöglichten.

In solchen „Bruderhöfen“, mit oft mehreren hundert Menschen, waren vielerlei Handwerkszweige vertreten, was neben der Deckung des Eigenbedarfs die Erzeugung vielfältiger Produkte bis zur Errichtung von Gebäuden ermöglichte. Eine weitere Spezialität war die Töpferei, die als sogenannte „Habaner-Keramik“ weithin geschätzt wurde. Durch ihre Perfektion im Handwerk und ihre Korrektheit und Ehrlichkeit gewannen sie bald an Ansehen und wurden oft in verantwortungsvolle Stellen berufen.

1526 ließ sich Balthasar Hubmaier, ein fundierter täuferischer Theologe und begnadeter Prediger, im südmährischen Nikolsburg nieder und verbreitete die Lehren der Wiedertäufer weit in das Weinviertel hinein, wo sich in der Folge etliche weitere Täufergemeinden mit solchen „Bruderhöfen“ bildeten. Schon ein Jahr später wurde Hubmaier gefangen genommen und mit seiner Frau auf Burg Kreuzenstein gebracht. Da er beharrlich zu seiner Lehre stand, wurde er am 10. März 1528 in Wien auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Für die katholischen Habsburger waren jegliche diese Reformer Feindbilder, die mit aller Macht verfolgt werden mussten. Der Landesherr Ferdinand I. forcierte die Verfolgung der Täufer in den österreichischen Erblanden. Er ließ Jakob Hutter ausweisen, der 1536 in Innsbruck den Tod am Scheiterhaufen erlitt.

Als sich einige Täufergemeinden aus Mähren mit jenen aus Ober- und Niederösterreich wegen möglicher Vereinigungen trafen, kam es am 6. Dezember 1539 zum Überfall in Steinebrunn, heute eine Katastralgemeinde von Drasenhofen; im gesamten Verlauf der Verfolgungen zwar nur eine Episode, die aber zur Entstehung der „Falkensteiner Lieder“ wurde.

Fortsetzung in der nächsten Hollabrunner NÖN .

