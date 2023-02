Großer Spaß mit Magic Valentino im Atelier 73

Mike Strobl blickte bei seiner Begrüßung auf einen gut gefüllten Saal im Unterretzbacher Atelier 73. Verkleidete Kinder, von Prinzessinnen, Polizisten, Drachen bis Marienkäfer, bevölkerten die Tanzfläche. Riesenspaß bescherte der Zauberer „Magic Valentino“ mit seinem frechen Paradiesvogel. Die Kunststücke des Gespanns begeisterten die Kinder und natürlich auch die Eltern.

Tanzspiele, Kinderschminken und Zielwerfen hatten die Mitglieder vom Retzbacher Kulturraum für die Kinder organisiert und damit für Kurzweil gesorgt. Helfer von „RE.KU.RA.“ waren auch für Würstel, Brote und herrliche Faschingskrapfen zuständig.

Mike Strobl hatte bei diesem Faschingsfest außerdem die Ehre, die diesjährige Faschingsprinzessin und ihren Prinzen vorzustellen: Prinzessin Sandra Scherz wird gemeinsam mit Prinz Florian Hofinger am Faschingssamstag, 18. Februar, den großen Faschingsumzug in Unterretzbach anführen. Treffpunkt dafür ist um 13 Uhr beim Retzbacherhof in der Bahngasse.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.