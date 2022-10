Harald Pollak will Gastro-Tempel über der Grenze in Zukunft führen

Keine zehn Minuten von Haustür zu Haustür hat Harald Pollak, Haubenkoch und Chef im Retzbacherhof sowie NÖ-Wirtshauskultur-Obmann, eine neue, weitere Aufgabe gefunden. Er verantwortet den Gastronomie-Bereich in einem neuen Wein-, Gourmet- und Wellnesstempel, der in den letzten fünf Jahren nahe der Grenze in Tschechien realisiert wurde.

Nach dem Grenzübergang Mitterretzbach sind es nur noch wenige Kilometer und man steht vor dem stilvollen Hotel als Eingangstor zum Nationalpark Podyjí-Thayatal, wie es in der selbstbewussten Eigenbeschreibung heißt. Die Weine des 105 Hektar großen Weinguts Thaya – entstanden durch eine Vereinigung der Weingüter Travníček und Kořínek – überzeugten zuletzt unter anderem beim Retzer Weinlesefest. Dafür verantwortlich zeichnet Jakub Smrčka (31), der im Nachbarland zum Önologen des Jahres 2021 erkoren wurde.

Was das Restaurant Apri – der tschechische Name für „Wildschwein“ ist auch auf den Top-Weinen zu finden – kulinarisch und optisch zu bieten hat, führte Harald Pollak einer kleinen Weinviertler Delegation rund um den Retzer Bürgermeister Stefan Lang und NÖN-Redaktionsleiter Christoph Reiterer persönlich vor. Das Urteil: exzellent!

So pendelt der Haubenkoch zwischen zwei Welten, die einander durchaus ergänzen und befruchten, wie er betont; also zwischen dem Retzbacherhof, der donnerstags bis sonntags für seine Gäste geöffnet hat, und dem Restaurant Apri, das nur montags geschlossen hat. Entstanden sei die neue Herausforderung durch die Freundschaft zur Bauherrfamilie Travníček.

Der Entwurf des Komplexes stammt übrigens vom renommierten tschechischen Architekten Jakub Cigler. Das Areal ist in zwei Bereiche unterteilt: den Betriebshof des Weinguts und den Bereich für Erholung und Weintourismus.

