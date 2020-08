Moped-Unfall: Zwei Mädchen kollidierten mit Pkw .

Bei einem Moped-Unfall in Unterretzbach in der Gemeinde Retzbach sind am Donnerstagabend zwei Mädchen verletzt worden. Sie waren auf dem Zweirad mit einem Auto kollidiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die 15- und 16-Jährige wurden ins Landesklinikum Waldviertel Horn eingeliefert.